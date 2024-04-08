كلوب: إذا لعب يونايتد أمام أرسنال بنفس الطريقة سيخسر بنسبة 100%

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 11:43

كتب : محمد مصطفى

يورجن كلوب - كريستال بالاس وليفربول

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على تعادل فريقه أمام مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد.

ومنح تعادل ليفربول الصدارة لأرسنال بفارق الأهداف، حيث يملك كل منهما 71 نقطة، ولكن الجانرز بفارق أهداف 51، يليه الريدز بـ42 هدفا، فيما يطاردهما مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ70 نقطة.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية نقلتها سكاي سبورتس: "إذا لعب مانشستر يونايتد بنفس الطريقة التي واجهنا بها أمام أرسنال، فإن أرسنال سيفوز بنسبة 100٪ متأسف لقول ذلك، ولكن هذه هي الحقيقة".

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ويحل أرسنال ضيفا على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد يوم 11 مايو في الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وأكمل كلوب: "منذ قدومي لليفربول لا أعتقد أننا سيطرنا على مباراة أمام يونايتد مثل آخر مباراتين، ولكننا لم نحصل على النتائج التي نرجوها".

واختتم مدرب ليفربول في موسمه الأخير مع الريدز: "سوف نعمل بكل ما لدينا في المباريات المتبقية".

واستطاع يونايتد إقصاء ليفربول من الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز 4-3 بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي.

ويستعد ليفربول لمواجهة أتالانتا الإيطالي يوم الخميس المقبل، في الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

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