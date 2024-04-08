الكونفدرالية - مباراة مجنونة بقيادة معروف.. نهضة بركان يخطف التأهل من أبو سليم

أكمل نهضة بركان عقد المتأهلين إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية في مباراة مجنونة أمام أبو سليم الليبي.

وتغلب نهضة بركان على أبو سليم بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مجنونة تقدم فيها كل فريق أكثر من مرة.

وحول نهضة بركان تأخره بهدف أمام أبو سليم الليبي إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد قبل أن يتعادل الفريق الليبي مجددا ثم يخطف نهضة بركان هدف التأهل في الثانية الأخيرة.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وشهدت العشر دقائق المحتسبة كوقت بدل من الضائع الكثير من الإثارة وبطاقتين حمراوتين.

إذ سجل نهضة بركان هدفا قاتلا في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل من الضائع قبل أن يتم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو ثم سجل الفريق المغربي هدفا جديدا في الدقيقة 105 تم احتسابه هذه المرة.

وحافظ الفريقان على نظافة شباكهما في الشوط الأول من مباراة الإياب.

وافتتح حسام الباني لاعب أبو سليم التسجيل مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 47.

وتأزم موقف نهضة بركان مع بداية الشوط الثاني بعد الباني وتقدم أبو سليم إذ احتاج الفريق المغربي هدفين من أجل التأهل.

وفي خمس دقائق نجح نهضة بركان في تسجيل هدفين وخطف التأهل إلى نصف النهائي.

إذ سجل بول باسين هدف التعادل في الدقيقة 68 بينما سجل عادل طاهف الهدف الثاني في الدقيقة 73.

واستمرت إثارة المباراة بهدف جديد في المباراة إذ نجح عبد المنعم عليان لاعب أبو سليم في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 83 والذي يؤهل الفريق الليبي لنصف النهائي.

واحتسب محمد معروف 10 دقائق وقت بدل من الضائع وبلغت الإثارة ذروتها في الوقت بدل من الضائع.

ونجح يوسف الفحلي في خطف هدف التأهل في الدقيقة 100 وبعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بسبب التسلل مما تسبب في اعتراض شديد من لاعبي نهضة بركان وتم طرد عمر عرجون لاعب نهضة بركان.

وبعد خمس دقائق خطف يوسف دايو هدف التأهل في الدقيقة 105 برأسية رائعة داخل شباك أبو سليم.

وشهد اللقاء اعتراضات شديدة من لاعبي أبو سليم الليبي مما تسبب في طرد حسام الباني في الدقيقة 110.

وتدخلت قوات الأمن لحماية محمد معروف بعد الاعتراضات الشديدة من لاعبي الفريق الليبي.

ويصعد نهضة بركان لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في نصف النهائي بينما يواجه الزمالك فريق دريمز الغاني.