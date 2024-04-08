مؤتمر جوميز: هناك لاعبون يخسرون الكرة ويهدرون الفرص.. وهذا ما ينقصنا

شدد جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك أن هناك لاعبون في الفريق يخسرون الكرة ويهدرون الفرص التهديفية.

وحسم الزمالك تأهله إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية بعد التغلب على مودرن فيوتشر بنتيجة 3-2 في إجمالي المواجهتين.

وقال المدير الفني البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لي المباراة كانت في اتجاه واحد نحو مرمى مودرن فيوتشر، خلقنا أكثر من 4 فرص للتهديف، لكن من ضربة ثابتة نجح مودرن فيوتشر في التسجيل ولم يحدث أن هددوا المرمى إلا في كرة الهدف".

وأضاف "سيطرنا على المباراة والكرة وينقصنا شئ واحد التي ستمنح لنا الاختلاف في الكرة وهى أن نحول الاستحواذ وامتلاك الكرة للتسجيل".

وأكمل "كل اللاعبين يعانوا من ارتكاب الأخطاء، وهناك لاعبون يخسرون الكرة وآخرون يهدرون فرص تهديفية، حتى اللاعبين أصحاب النزعة الهجومية لديهم أخطاء، يجب مساعدة كل اللاعبين المتواجدين معي بما فيهم حراس المرمى".

وشدد "محمد عواد يتدرب بشكل جيد، وقريبا سيتم تقييم الثنائي عواد وصبحي للاستقرار على أحدهما والاعتماد عليه بشكل أساسي".

وواصل "لا أتفق مع نظرية أننا لم نخلق فرص كثيرة أمام مودرن فيوتشر، الطبيعي أن نصنع أكثر ونتمتع بشراسة أكبر وهو ما نعمل عليه لقتل أي مباراة، مشاركة مهاب ياسر وزياد كمال لأول مرة ؟ الثنائي يعمل معنا بشكل يومي وظهر بشكل جيد في التدريبات والمباراة الودية، ويحتاج للوقت للتعود على الأجواء داخل الفريق، ومن اليوم أرى أننا نملك اختيار الاعتماد على أكثر من لاعب".

وأردف "الجزيري نفسه غير سعيد بما قدمه أمام فيوتشر في المباراة، ولكنه يملك الطاقة والقدرة على القتال من أجل مصلحة الفريق، وسيحصل على فرص أكبر في الفترة المقبلة، غياب شيكابالا يأتي بسبب عدم خوضه مران الأمس بسبب معاناته من البرد وارتفاع درجة حرارته".

وتابع "بالنسبة للحكام لا أحب التعليق على القرارات التحكيمية، ولكن كان هناك خطأ واحد ولكن في المجمل الحكم أدى بشكل جيد، أحب خوض المباريات في الملاعب المغلقة للاستمتاع بالأجواء الجماهيرية، فخور أنني أمثل نادي يملك تلك الجماهير".

وأنهى حديثه قائلا: "ياسر حمد لاعب محترف على أعلى مستوى لكنه يحتاج لوقت للتعود على أجواء الكرة في مصر، ودفاع الزمالك جيد والثنائي حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد يلعب بطريقة جيدة، ومتأكد أن ياسر حمد سيكون في الموعد حين يحتاجه الفريق، نهدي التأهل لروح لمحمد مدحت المدرب البدني للفريق".

وحسم الزمالك بطاقة تأهله إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد تخطي مودرن فيوتشر في ربع النهائي.

ويتأهل الزمالك لمواجهة دريمز الغاني الذي يلعب ضمن صفوفه جون أنتوي لعب لأكثر من فريق مصري أبرزهم الأهلي وبيراميدز والإسماعيلي.

ويستضيف الزمالك الفريق الغاني في مواجهة الذهاب يوم 21 أبريل الجاري.

بينما مواجهة الإياب تقام في غانا يوم 28 من الشهر نفسه.