الكونفدرالية - حامل اللقب مستمر.. اتحاد العاصمة يقلب الطاولة على ريفرز

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 01:01

كتب : FilGoal

مؤيد اللافي - اتحاد العاصمة الجزائري

قلب اتحاد العاصمة الجزائري النتيجة على ريفرز يونايتد النيجيري في المباراة التي جمعتهما في دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وسجل ثنائية اتحاد العاصمة عبد الله كانو.

وكان ريفرز قد انتصر على اتحاد العاصمة في مباراة الذهاب بهدف دون رد في نيجيريا، قبل أن يقلب اتحاد العاصمة الطاولة.

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وافتتح كانو التسجيل في الدقيقة 37 من صناعة نبيل لامارا، وضاعف النتيجة في الدقيقة 74 من صناعة ليونيل أتيبا.

وبالتالي حامل اللقب يستمر في مطاردة اللقب الثاني على التوالي له.

وكان اتحاد العاصمة قد توج بالنسخة الماضية من الكونفدرالية بعد الفوز على يانج أفريكانز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وخسر اتحاد العاصمة مباراة العودة بهدف دون رد ليتوج باللقب.

وينتظر اتحاد العاصمة الفائز من مباراة أبو سليم ونهضة بركان ليواجهه في مباراة نصف النهائي.

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