تامر مصطفى: يجب أن يعيد كاف حساباته في قاعدة التسجيل خارج الأرض.. وخرجنا مرفوعين الرأس

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 00:57

كتب : FilGoal

تامر مصطفى - مودرن فيوتشر

يرى تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عليه إعادة حساباته في قاعدة التسجيل خارج الأرض في حال التعادل.

وحسم الزمالك بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد تخطي فيوتشر في ربع النهائي.

وقال تامر مصطفى عبر قناة بي إن سبورتس: "الاتحاد الإفريقي يجب أن يعيد حساباته في أمر احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض في حال التعادل مثلما يحدث في أوروبا خلال الفترة الأخيرة".

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وشدد "لم نحصل على ميزة من مواجهة الزمالك بل وقعنا في طريق فريق قوي ولم تكن هناك ميزة باللعب على ملعبنا".

وتابع مدرب فيوتشر "حظ أوفر لفريقي وأعتقد أننا خرجنا مرفوعين الرأس وسوء الحظ في مباراة الذهاب تسبب في خروجنا".

واختتم تامر مصطفى تصريحاته "أرى أن حالة فيوتشر تتطور يوما بعد يوم ونظهر بشكل أفضل، حالة الفريق أهم دائما من أسماء اللاعبين ومن وجهة نظري هذه مقومات مهمة".

وحسم الزمالك بطاقة تأهله إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد تخطي مودرن فيوتشر في ربع النهائي.

ويتأهل الزمالك لمواجهة دريمز الغاني الذي يلعب ضمن صفوفه جون أنتوي لعب لأكثر من فريق مصري أبرزهم الأهلي وبيراميدز والإسماعيلي.

ويستضيف الزمالك الفريق الغاني في مواجهة الذهاب يوم 21 أبريل الجاري.

بينما مواجهة الإياب تقام في غانا يوم 28 من الشهر نفسه.

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