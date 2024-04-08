شحاتة: جماهير الزمالك السبب الرئيسي في تأهلنا.. وأغلقنا صفحة فيوتشر

الإثنين، 08 أبريل 2024 - 00:41

كتب : FilGoal

محمد شحاتة

يرى محمد شحاتة لاعب وسط فريق الزمالك أن جماهير ناديه السبب الرئيسي في التأهل إلى نصف النهائي.

وحسم الزمالك تأهله إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية بعد التغلب على مودرن فيوتشر بنتيجة 3-2 في إجمالي المواجهتين.

وقال محمد شحاتة عبر قناة بي إن سبورتس: "جمهور الزمالك السبب الرئيسي في تأهلنا إلى نصف النهائي ونهدي التأهل لهم لأنهم رقم 1 ويدعمون الفريق باستمرار".

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وكشف "جماهير الزمالك تدعم الفريق بالكامل وليس محمد شحاتة فقط، ونشكرهم على ذلك والزمالك أولا كما يقول حسين لبيب رئيس النادي دائما".

واختتم شحاتة تصريحاته "مواجهة فيوتشر صفحة وتم إغلاقها ونخوض مباراة بمباراة ونستعد للخطوة المقبلة".

وحسم الزمالك بطاقة تأهله إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد تخطي مودرن فيوتشر في ربع النهائي.

ويتأهل الزمالك لمواجهة دريمز الغاني الذي يلعب ضمن صفوفه جون أنتوي لعب لأكثر من فريق مصري أبرزهم الأهلي وبيراميدز والإسماعيلي.

ويستضيف الزمالك الفريق الغاني في مواجهة الذهاب يوم 21 أبريل الجاري.

بينما مواجهة الإياب تقام في غانا يوم 28 من الشهر نفسه.

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