الخامسة له هذا الموسم.. طارق مجدي حكما لمباراة الأهلي ضد إنبي

يدير طارق مجدي مباراة الأهلي ضد إنبي تحكيميا في لقاء مؤجل من الجولة 16 لـ الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان الإثنين بعد تأجيل المواجهة من قبل بسبب تعارضها مع معسكر منتخب مصر الشهر الماضي.

وسيقام اللقاء في استاد القاهرة الدولي ويبدأ في العاشرة مساءً.

ويعاون مجدي كل من: محمود أبو الرجال وخالد حسين.

ويتواجد محمود وفا كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود بسيوني، ويعاونه محمد يوسف.

🔴📋 | حكام مباراة الاثنين المؤجلة من الجولة السادسة عشر في دوري النيل pic.twitter.com/Sl51whJAuz — EFA.eg (@EFA) April 7, 2024

وستكون تلك المباراة الخامسة لمجدي في الدوري الموسم الجاري والأولى التي يديرها للفريقين.

وأشهر مجدي 16 بطاقة صفراء واحتسب 5 ركلات جزاء في المباريات الـ 4 السابقة.

ويحتل إنبي المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر.

فيما يحتل الأهلي المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.