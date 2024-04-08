رغم التعادل.. الزمالك يحسم تأهله لنصف نهائي الكونفدرالية أمام فيوتشر

حسم الزمالك تأهله إلى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد تخطي مودرن فيوتشر.

وانتهى لقاء الإياب بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما فاز الزمالك ذهابا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد.

وافتتح فيوتشر التسجيل عن طريق جوناثان نجويم في الشوط الأول بينما تعادل أحمد حمدي في الشوط الثاني.

ويستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية.

التشكيل

شهد تشكيل الفريقان تغييرات عن مواجهة الذهاب الأولى.

فتواجد أحمد زيزو في التشكيل الأساسي كما دفع جوزيه جوميز بمحمد شحاتة وسيف الجزيري.

وشهدت القائمة غياب محمود شيكابالا بسبب إصابته بنزلة برد.

أما فيوتشر فغاب عن القائمة محمود جنش حارس المرمى .

شحاتة وزيزو أساسيان، والجزيري يقود هجوم الزمالك ضد مودرن فيوتشر. ✅#في_إفريقيا pic.twitter.com/52bcZCnR1R — FilGoal (@FilGoal) April 7, 2024

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا في الربع ساعة الأولى مع سيطرة من الزمالك على الكرة.

وباغت مصطفى شلبي دفاعات فيوتشر بتسديدة أولى في الدقيقة الثانية ولكن مرت أعلى العارضة.

وفي أولى هجمات فيوتشر حول أحمد فتوح الكرة العرضية إلى ركنية في الدقيقة 16.

ونجح جوناثان نجويم عكس سير اللقاء في افتتاح التسجيل لمودرن فيوتشر في الدقيقة 17 بهدف أولمبي، من الركلة الركنية إلى شباك محمد عواد.

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ومنع محمود حمدي حارس مرمى فيوتشر هدف التعادل في الدقيقة 32 بعد انفراد من مصطفى شلبي عقب تمريرة نبيل عماد.

وسقط سيف الجزيري في الدقيقة 42 مطالبا بركلة جزاء ولكن أمر مصطفى غربال حكم اللقاء استئناف اللعب.

وأنقذ أحمد عاطف هدفا محققا في الدقيقة 43 من على خط المرمى بعد تسديدة نبيل عماد.

وتوقف اللقاء لمدة أربع دقائق بسبب إصابة الثنائي علي الفيل وخالد رضا في الرأس.

ولم تختلف بداية الشوط الثاني كثيرا عن الأول بهدوء دون هجمات تذكر على المرميين.

وسقط أحمد زيزو في منطقة الجزاء بعد كرة مشتركة مع نجويم في الدقيقة 60 ولكن طالب غربال باستئناف اللعب.

ودفع جوزيه جوميز بالثنائي سامسون أكينيولا ومهاب ياسر بدلا من مصطفى شلبي والجزيري في الدقيقة 64.

وبذلك شهدت مواجهة مودرن فيوتشر ظهور مهاب ياسر الأول منذ انضمامه إلى الزمالك في يناير الماضي.

ونجح أحمد حمدي في هجمة فردية استغلال خطأ مدافع فيوتشر في تقدير الكرة بالدقيقة 66 وسجل هدفا رائعا بوجه القدم على يسار محمود حمدي مسجلا هدف التعادل.

ودفع تامر مصطفى بالثلاثي محمد زعلوك ومحمد محمود وهشام عادل بدلا من علي ياسر وغنام محمد وباسم علي في الدقيقة 69 في محاولة لمعادلة نتيجة الذهاب.

وأجرى تامر مصطفى آخر تبديلين بنزول كيجالي دراميه وإيبا بدلا من محمد فاروق ومحمد صادق في الدقيقة 81، وبعد دقيقتين دفع جوميز بزياد كمال لأول مرة بدلا من أحمد حمدي.

هدف حمدي الأول

تمكن أحمد حمدي لاعب الزمالك من تسجيل الهدف الإفريقي الأول له في مسيرته الكروية ضد مودرن فيوتشر.

وبذلك يكون سجل حمدي الهدف الأول له مع الزمالك المنضم له في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكذلك يعتبر هذا الهدف هو الأول له إفريقيا في خامس مباراة له قاريا.

ولعب حمدي مباراتين من قبل مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وشارك حمدي مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا موسم 2015-2016 ضد أسيك أبيدجان في دور المجموعات، والمباراة الأخرى في موسم 2017-2018 ضد كامبالا سيتي في دور المجموعات.

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نتيجة إيجابية أولى

حقق فريق فيوتشر نتيجة إيجابية لأول مرة أمام الزمالك في المواجهة السابعة بينهما.

وتواجه الفريقان من قبل خمس مرات في الدوري المصري وانتهت جميعهم بفوز الأبيض.

بينما قاريا لعب الفريقان المباراة الثانية، وكان الزمالك قد فاز أيضا بمواجهة الذهاب.

ولأول مرة يحقق مودرن فيوتشر التعادل أمام الزمالك خلال تاريخ مواجهات الفريقين.

ورغم النتيجة الإيجابية الأولى لفيوتشر أمام الزمالك إلا أن ذلك لم يكن كافيا من أجل التأهل.

مواجهة رفاق أنتوي

حسم الزمالك بطاقة تأهله إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد تخطي مودرن فيوتشر في ربع النهائي.

ويتأهل الزمالك لمواجهة دريمز الغاني الذي يلعب ضمن صفوفه جون أنتوي لعب لأكثر من فريق مصري أبرزهم الأهلي وبيراميدز والإسماعيلي.

ويستضيف الزمالك الفريق الغاني في مواجهة الذهاب يوم 21 أبريل الجاري.

بينما مواجهة الإياب تقام في غانا يوم 28 من الشهر نفسه.