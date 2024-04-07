تشكيل مودرن فيوتشر - غياب جنش أمام الزمالك.. وعاطف يقود الهجوم

يغيب محمود عبد الرحيم "جنش" عن تشكيل مودرن فيوتشر في مواجهة الزمالك بإياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وخسر مودرن فيوتشر ذهابا بنتيجة 2-1 من الزمالك على استاد السلام.

ويبدأ محمود حمدي في حراسة مودرن فيوتشر، ويقود أحمد عاطف الهجوم.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: باسم علي – خالد رضا – علي الفيل – جوزيف جوناثان

الوسط: غنام محمد – محمد صادق – علي زعزع

الهجوم: محمد فاروق – أحمد عاطف – علي ياسر

وعلى مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: محمود رزق – محمد شعبان

الوسط: محمد محمود – هشام عادل – كيجالي درامي – أحمد خالد

الهجوم: أرنولد إيبا – محمد زعلوك

ويحتاج مودرن فيوتشر للفوز بفارق هدفين من أجل خطف بطاقة التأهل لأول مرة في تاريخه.

فيما يكفي التعادل أو الفوز أو الخسارة بهدف واحد دون رد الزمالك للوصول للمربع الذهبي للبطولة التي يحمل لقبها في 2019.