تشكيل مودرن فيوتشر - غياب جنش أمام الزمالك.. وعاطف يقود الهجوم

الأحد، 07 أبريل 2024 - 21:16

كتب : FilGoal

مودرن فيوتشر

يغيب محمود عبد الرحيم "جنش" عن تشكيل مودرن فيوتشر في مواجهة الزمالك بإياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وخسر مودرن فيوتشر ذهابا بنتيجة 2-1 من الزمالك على استاد السلام.

ويبدأ محمود حمدي في حراسة مودرن فيوتشر، ويقود أحمد عاطف الهجوم.

أخبار متعلقة:
أزمات السوبر التركي لا تنتهي.. انسحاب شباب فنربخشة بعد 3 دقائق أمام جالاتا سراي تشكيل الزمالك - زيزو وشحاتة أساسيان أمام فيوتشر.. وناصر منسي على دكة البدلاء هل سيخلف كلوب؟ سكاي تكشف الشرط الجزائي في عقد أموريم استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك ضد فيوتشر واستدعاء محمد عاطف

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: باسم علي – خالد رضا – علي الفيل – جوزيف جوناثان

الوسط: غنام محمد – محمد صادق – علي زعزع

الهجوم: محمد فاروق – أحمد عاطف – علي ياسر

May be an image of ‎1 person and ‎text that says '‎COMFEDERATION UP تشكيل المباراة محمود حمدي باسم علي خالد رضا علي الفيل جوناثان نجويم غنام محمد محمد صادق علي زعزع محمد فاروق أحمد عاطف علي ياسر كابتن تامر مصطفى المدير الفني الاحتياطي أحمد يحيى محمود رزق محمد محمود محمود شعبان هشام عادل كجالي درامي أحمد كباكا ايبا محمد زعلوك confederation caf futurefceg cup‎'‎‎

وعلى مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: أحمد يحيى

الدفاع: محمود رزق – محمد شعبان

الوسط: محمد محمود – هشام عادل – كيجالي درامي – أحمد خالد

الهجوم: أرنولد إيبا – محمد زعلوك

ويحتاج مودرن فيوتشر للفوز بفارق هدفين من أجل خطف بطاقة التأهل لأول مرة في تاريخه.

فيما يكفي التعادل أو الفوز أو الخسارة بهدف واحد دون رد الزمالك للوصول للمربع الذهبي للبطولة التي يحمل لقبها في 2019.

الزمالك مودرن فيوتشر تشكيل مودرن فيوتشر
نرشح لكم
مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) مودرن فيوتشر.. انطلاق المباراة تشكيل الزمالك - زيزو وشحاتة أساسيان أمام فيوتشر.. وناصر منسي على دكة البدلاء استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك ضد فيوتشر واستدعاء محمد عاطف في انتظار الزمالك أو فيوتشر.. دريمز الغاني إلى نصف نهائي الكونفدرالية انتهت طريق الزمالك وفيوتشر - دريمز (1)-(1) الملعب المالي مواعيد مباريات الأحد 7 أبريل 2024 - الزمالك ضد فيوتشر وموقعة مانشستر يونايتد ضد ليفربول دوري أبطال إفريقيا - الترجي في "أمان" ويقصي أسيك ويضرب موعدا ناريا مع صنداونز تامر مصطفى: أصبحنا بلا ضغوط ضد الزمالك.. والفريقان مرا بظروف صعبة بآخر 48 ساعة
أخر الأخبار
رئيس أتليتكو: فيليكس يريد البقاء في برشلونة ولكن 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) مودرن فيوتشر.. انطلاق المباراة 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - جراحة ناجحة لـ حسين الشحات 31 دقيقة | الكرة المصرية
فوز هام لـ توتنام نحو التأهل إلى دوري الأبطال.. وتعادل قاتل لمتذيل الدوري ضد تشيلسي 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مودرن فيوتشر - غياب جنش أمام الزمالك.. وعاطف يقود الهجوم 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الزمالك - زيزو وشحاتة أساسيان أمام فيوتشر.. وناصر منسي على دكة البدلاء 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
أزمات السوبر التركي لا تنتهي.. انسحاب شباب فنربخشة بعد 3 دقائق أمام جالاتا سراي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل سيخلف كلوب؟ سكاي تكشف الشرط الجزائي في عقد أموريم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى