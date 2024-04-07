تشكيل الزمالك - زيزو وشحاتة أساسيان أمام فيوتشر.. وناصر منسي على دكة البدلاء

يعود أحمد زيزو لاعب الزمالك إلى تشكيل الفريق الأساسي بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

ودفع جوزيه جوميز المدير الفني للفريق بمحمد شحاتة في التشكيل الأساسي بعد إصابة يوسف أوباما في مباراة الذهاب.

وكان الزمالك قد تغلب على مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من ناصر منسي وسامسون أكينيولا.

وخرج محمود عبد الرازق "شيكابالا" من قائمة الفريق بسبب الإصابة بنزلة برد.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي

حارس المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

الوسط: نبيل عماد - أحمد حمدي - محمد شحاتة.

الهجوم: أحمد زيزو - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

حراسة المرمى: معاذ علاء الدين

الدفاع: مصطفى الزناري - ياسر حمد

الوسط: زياد كمال - سيد عبد الله - مهاب ياسر - محمد عاطف

الهجوم: سامسون أكينيولا - ناصر منسي

وتقام المباراة على استاد القاهرة باعتبار الزمالك صاحب الأرض، بينما مواجهة الذهاب قد أقيمت في استاد السلام.