استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك ضد فيوتشر واستدعاء محمد عاطف

الأحد، 07 أبريل 2024 - 20:26

كتب : إبراهيم رمضان

شيكابالا - الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استبعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض من قائمة الفريق ضد مودرن فيوتشر.

ويلعب الزمالك ضد فيوتشر في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وجاء استبعاد شيكابالا من قائمة المباراة بسبب إصابته بنزلة برد. وذلك بالتنسيق بين الجهاز الطبي والفني لمنح اللاعب راحة.

أخبار متعلقة:
في انتظار الزمالك أو فيوتشر.. دريمز الغاني إلى نصف نهائي الكونفدرالية

واستدعى الجهاز الفني للزمالك اللاعب محمد عاطف بدلا من شيكابالا في قائمة الفريق.

وانضم محمد عاطف لصفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من طنطا.

وكان الزمالك فاز في مباراة الذهاب بهدفين لهدف.

وسجل للزمالك في مباراة الذهاب كل من حمزة المثلوثي وأحمد سيد "زيزو" وجاء هدف فيوتشر عن طريق علي ياسر.

شيكابالا الكونفدرالية مودرن فيوتشر محمد عاطف
نرشح لكم
مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) مودرن فيوتشر.. تسديدة أولى أعلى العارضة تشكيل مودرن فيوتشر - غياب جنش أمام الزمالك.. وعاطف يقود الهجوم تشكيل الزمالك - زيزو وشحاتة أساسيان أمام فيوتشر.. وناصر منسي على دكة البدلاء في انتظار الزمالك أو فيوتشر.. دريمز الغاني إلى نصف نهائي الكونفدرالية انتهت طريق الزمالك وفيوتشر - دريمز (1)-(1) الملعب المالي مواعيد مباريات الأحد 7 أبريل 2024 - الزمالك ضد فيوتشر وموقعة مانشستر يونايتد ضد ليفربول دوري أبطال إفريقيا - الترجي في "أمان" ويقصي أسيك ويضرب موعدا ناريا مع صنداونز تامر مصطفى: أصبحنا بلا ضغوط ضد الزمالك.. والفريقان مرا بظروف صعبة بآخر 48 ساعة
أخر الأخبار
رئيس أتليتكو: فيليكس يريد البقاء في برشلونة ولكن 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) مودرن فيوتشر.. تسديدة أولى أعلى العارضة 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - جراحة ناجحة لـ حسين الشحات 32 دقيقة | الكرة المصرية
فوز هام لـ توتنام نحو التأهل إلى دوري الأبطال.. وتعادل قاتل لمتذيل الدوري ضد تشيلسي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مودرن فيوتشر - غياب جنش أمام الزمالك.. وعاطف يقود الهجوم 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الزمالك - زيزو وشحاتة أساسيان أمام فيوتشر.. وناصر منسي على دكة البدلاء 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
أزمات السوبر التركي لا تنتهي.. انسحاب شباب فنربخشة بعد 3 دقائق أمام جالاتا سراي 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
هل سيخلف كلوب؟ سكاي تكشف الشرط الجزائي في عقد أموريم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى