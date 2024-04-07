استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك ضد فيوتشر واستدعاء محمد عاطف

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استبعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض من قائمة الفريق ضد مودرن فيوتشر.

ويلعب الزمالك ضد فيوتشر في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وجاء استبعاد شيكابالا من قائمة المباراة بسبب إصابته بنزلة برد. وذلك بالتنسيق بين الجهاز الطبي والفني لمنح اللاعب راحة.

واستدعى الجهاز الفني للزمالك اللاعب محمد عاطف بدلا من شيكابالا في قائمة الفريق.

وانضم محمد عاطف لصفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من طنطا.

وكان الزمالك فاز في مباراة الذهاب بهدفين لهدف.

وسجل للزمالك في مباراة الذهاب كل من حمزة المثلوثي وأحمد سيد "زيزو" وجاء هدف فيوتشر عن طريق علي ياسر.