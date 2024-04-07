في انتظار الزمالك أو فيوتشر.. دريمز الغاني إلى نصف نهائي الكونفدرالية
الأحد، 07 أبريل 2024 - 20:14
كتب : FilGoal
تأهل دريمز الغاني إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد التعادل مع الملعب المالي.
وتعادل دريمز مع الملعب المالي بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأول بإياب ربع النهائي.
وسيلتقي دريمز في دور نصف النهائي مع المتأهل من مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر.
الشوط الأول انتهى بالتعادل بدون أهداف مع سيطرة نسبية لفريق دريمز الذي سجل هدفا لم يحتسب.
وفي الشوط الثاني تقدم الملعب المالي في الدقيقة 60 عن طريق يورو ديابي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وتعادل سيلفيستر بامبا لدريمز بعد 10 دقائق بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء لامست العارضة وسكنت الشباك.
مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز دريمز بهدفين مقابل هدف سجلهما جون أنتوي لاعب الأهلي وبيراميدز السابق.
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