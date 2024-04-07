كلوب: كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الأول.. وعلى مجتمع ليفربول الهدوء

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه كان يستحق الفوز على مانشستر يونايتد ولكنه بنفس التوقيت راض عن المباراة.

وقال كلوب عبر شبكة TNT عقب المباراة: بعد 10 أو 15 دقيقة من المباراة كنت أشعر بحالة جيدة وتقبلتها، كان هناك العديد من اللحظات التي كان بإمكاننا دفع المباراة فيها للطريق الصحيح".

وواصل "في الشوط الثاني ارتكبنا خطأ ولكن لا مشكلة هذه الأشياء تحدث ثم سجلوا بلمسة رائعة من ماينو".

وتابع "هؤلاء الأولاد جلبوا لنا 71 نقطة وعلى حد علمي لا زلنا في السباق لذلك الأمر على ما يرام".

وأكمل "هذه المباراة ومباراة إيفرتون مختلفة بالنسبة لنا عن المباريات الأخرى في الدوري وأيضا تكون صعبة بشكل خاص".

واستمر "كنا نخلف الفرص بشكل جيد ولكن إنهاء الهجمات لم يكن كذلك".

وشدد "مجتمع ليفربول بأكمله يجب أن يكون هادئا، نحن في المكان الذي نحن فيه ونواصل بذل الجهد المناسب".

وأضاف "كان يجب أن نفوز بالمباراة هذا واضح وكان يجب أن نسجل أهداف أخرى في الشوط الأول بالفعل لأنهم لم يسددوا أي تسديدة على المرمى ومع ذلك تقدمنا بهدف وحيد".

وأردف "بعد الهدف الذي سجلوه احتجنا لبضع دقائق من أجل أن نستقر مرة أخرى وكانت لدينا فرصا كبيرة قبلها وبعدها".

وأتم "لدينا الآن مباراة على ملعبنا ضد أتالانتا ثم مواجهة أخرى على ملعبنا ضد كريستال بالاس، وبشكل عام ليس لدينا مواجهات كثيرة على أرضنا متبقية وفي النهاية الفريق الذي يحقق الدوري يجب أن يستحق ذلك، نحن في السباق وأنا بخير تماما".

وجاء التعادل في مصلحة أرسنال الذي تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول المتساوي مع في الرصيد ويأتي في المركز الثاني.

ومن بعدهما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.