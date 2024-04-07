تين هاج: أشعر بخيبة أمل.. ارتكبنا أخطاء غبية أمام ليفربول

الأحد، 07 أبريل 2024 - 19:40

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا - إريك تين هاج

يشعر إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد بخيبة أمل بعد تعادل فريقه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وقال تين هاج عقب المباراة لبي بي سي: "أشعر بخيبة أمل لأننا أهدرنا 7 نقاط في أسبوع واحد بعد أن كنا في مراكز المقدمة، علينا أن نلوم أنفسنا على ارتكاب أخطاء غبية".

وأضاف "على الجانب الآخر أنا فخور جدا، أنتم ترون كيف نتحسن وإمكانيات هذا الفريق مذهلة".

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وأردف "في مناطق الحسم كنا نخسر الكرة خاصة في وجود اللاعبين الشباب، لم نكن واثقين من الفوز في المواجهات الثنائية".

وواصل "شجعنا ليفربول في الشوط الثاني على تقديم أداء أفضل".

وأتم تصريحاته "لا أعلم ماذا سيكون مركز مانشستر يونايتد بنهاية الدوري، سنواصل القتال وعلينا أن نفعل الشيء نفسه ونتعلم من الأخطاء".

وتعادل ليفربول مع مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت بملعب أولد ترافورد.

وجاء التعادل في مصلحة أرسنال الذي تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول المتساوي مع في الرصيد ويأتي في المركز الثاني.

ومن بعدهما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

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