الصدارة لـ أرسنال.. صلاح يسجل في الوقت القاتل ويقود ليفربول لتعادل مثير مع يونايتد

تعادل ليفربول مع مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت بملعب أولد ترافورد.

وجاء التعادل في مصلحة أرسنال الذي تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 71 نقطة، بفارق الأهداف عن ليفربول المتساوي مع في الرصيد ويأتي في المركز الثاني.

ومن بعدهما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 49 في المركز السادس بجدول الترتيب.

ثنائية مانشستر يونايتد سجلها برونو فيرنانديز وكوبي ماينو، بينما سجل لليفربول كل من لويس دياز ومحمد صلاح.

وبهدف محمد صلاح وصل إلى الهدف رقم 14 في شباك مانشستر يونايتد في مختلف البطولات.

كما وصل للمساهمة التهديفية رقم 300 له مع ليفربول في مختلف البطولات، بواقع 209 هدف، و91 صناعة.

وصف المباراة

بدأت المباراة فرصة خطيرة من مانشستر يونايتد وانفراد من جارناتشو في الدقيقة الثانية ثم وضع الكرة في الشباك لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل.

ورد ليفربول سريعا بهجمة مرتدة وتمريرة من صلاح وضعت سوبوسلاي في مواجهة المرمى لكنه سدد كرة تصدى لها أونانا.

بعدها ظهر ليفربول بشكل أفضل وكان الأخطر في المباراة وأسفرت محاولاته عن الهدف الأول في الدقيقة 23 عن طريق لويس دياز.

وجاء الهدف بعد ركلة ركنية نفذها روبيرتسون ثم حولها نونيز بضربة رأسية لتصل إلى دياز الذي وضعها بتسديدة مقصية في الشباك.

وكاد صلاح أن يسجل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس أونانا تصدى له.

واستمر ليفربول في الضغط بقوة والمحاولات لإحراز الهدف الثاني وسط تراجع من مانشستر يونايتد، إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم رفاق صلاح بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني نجح مانشستر يونايتد في إحراز هدف التعادل بعد خطأ فادح مشترك من كوانساه مدافع ليفربول وزميله الحارس كيلهير.

وسجل برونو فيرنانديز هدف التعادل في الدقيقة 50 بعد تمريرة خاطئة من كوانساه لتصل له في منتصف الملعب ويسدد الكرة في المرمى الخالي من الحارس كيلهير الذي كان متقدما خارج منطقة الجزاء.

بعد الهدف عاد ليفربول ليهاجم بقوة في محاولة إحراز الهدف الثاني وكاد داروين نونيز أن يسجله في الدقيقة 55 بعد تمريرة أرضية رائعة من لويس دياز لكنه لعب الكرة بشكل خاطئ بدلا من تمريرها إلى سوبوسلاي أمام المرمى الخالي.

وأجرى يورجن كلوب تبديل مزدوج بنزول الثنائي جو جوميز وكورتس جونز بدلا من كونور برادلي ودومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 65.

لكن كلوب تلقى مفاجأة صادمة بعد دقيقتين فقط من التبديل بهدف مانشستر يونايتد الثاني الذي جاء في الدقيقة 67ز

وسجل اللاعب الشاب كوبي ماينو هدف مانشستر يونايتد الثاني بطريقة رائعة وبتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء لم يستطع الحارس كيلهير التصدي لها.

عقب الهدف دفع كلوب بالثنائي كودي جاكبو وهارفي إليوت في محاولة لتنشيط الهجوم بدلا من داروين نونيز وواتارو إندو.

وأهدر صلاح فرصة التعادل بمتابعة للكرة من أمام المرمى بتسديدة مرت بعيدا في الدقيقة 79.

وأسفر ضغط ليفربول عن ركلة جزاء حصل عليها البديل هارفي إليوت في الدقيقة 83 بعدما تعرض للعرقلة من قبل آرون وان بيساكا.

وتقدم محمد صلاح ليسدد ركلة الجزاء وسجل منها هدف تعادل ليفربول في الدقيقة 84.

ويعد هذا الهدف هو رقم 17 لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون أن تتغير النتيجة وينتهي اللقاء بالتعادل.

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