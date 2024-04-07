انتهت طريق الزمالك وفيوتشر - دريمز (1)-(1) الملعب المالي
الأحد، 07 أبريل 2024 - 18:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة دريمز ضد الملعب المالي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وسيلعب الفائز من المباراة ضد المتأهل من مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر.
مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز دريمز بهدفين مقابل هدف.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة
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نهاية المباراة بتأهل دريمز على حساب الملعب المالي بالنتيجة الإجمالية 3-2.
ق70. جوووول التعادل لدريمز عن طريق سيلفيستر سامبا.
ق60. جووووول أول للملعب المالي عن طريق يورو ديابي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق7. هدف غير محتسب لدريمز.
بداية المباراة
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