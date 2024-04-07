300 مع ليفربول.. صلاح يسجل في مانشستر يونايتد ويحقق رقما قياسيا في أولد ترافورد

سجل محمد صلاح هدفا جديدا في مرمى مانشستر يونايتد خلال المواجهة التي تجمع بين الفريقين والجارية حاليا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويلتقي مانشستر يونايتد مع ليفربول على ملعب أولد ترافورد في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني ليعادل النتيجة بهدفين لكل فريق.

بهدفه وصل صلاح للمساهمة رقم 300 بقميص ليفربول منذ الانتقال للفريق إذ سجل 209 هدفا وصنع 91.

ووصل صلاح للهدف رقم 14 في مرمى مانشستر يونايتد خلال 15 مباراة كأكثر فريق يسجل في مرماه.

كما أصبح صلاح أكثر لاعب يسجل في مرمى مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد برصيد 11 هدفا متخطيا ألان شيرار.

كما وصل صلاح للهدف رقم 17 في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي والـ 23 بجميع البطولات.

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