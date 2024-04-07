رغم مقتل أحد المشجعين.. إقامة لقاء توتنام ونوتنجهام بشكل طبيعي

الأحد، 07 أبريل 2024 - 16:12

كتب : FilGoal

ليفربول - توتنام

ستقام مباراة توتنام ضد نوتنجهام فورست بشكل طبيعي رغم مقتل أحد المشجعين.

وتعرض أحد المشجعين للقتل بعد طعنه قبل ساعات من المباراة التي تقام في السابعة من مساء الأحد.

ونشر نادي توتنام بيانا عبر موقعه جاء على النحو التالي:

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في أعقاب الحادث الذي فقد فيه أحد المشجعين حياته، فإننا نبذل قصارى جهدنا لاستيعاب تحقيقات الشرطة الجارية.

مباراتنا ضد نوتنجهام فورست ستقام في موعدها بشكل طبيعي، لكن سيظل طريق نورثمبرلاند بارك وطريق فيكاريدج بأكمله، بالإضافة إلى الطرف الشمالي من شارع وورسستر، مغلقا طوال الوقت.

سنقوم بتحديث المشجعين كلما أمكننا ذلك، ونطلب من المشجعين التحلي بالصبر.

تعازينا لعائلة الضحية وجميع المتضررين.

المباراة ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

توتنام الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست
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