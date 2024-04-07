رغم مقتل أحد المشجعين.. إقامة لقاء توتنام ونوتنجهام بشكل طبيعي

ستقام مباراة توتنام ضد نوتنجهام فورست بشكل طبيعي رغم مقتل أحد المشجعين.

وتعرض أحد المشجعين للقتل بعد طعنه قبل ساعات من المباراة التي تقام في السابعة من مساء الأحد.

ونشر نادي توتنام بيانا عبر موقعه جاء على النحو التالي:

في أعقاب الحادث الذي فقد فيه أحد المشجعين حياته، فإننا نبذل قصارى جهدنا لاستيعاب تحقيقات الشرطة الجارية.

مباراتنا ضد نوتنجهام فورست ستقام في موعدها بشكل طبيعي، لكن سيظل طريق نورثمبرلاند بارك وطريق فيكاريدج بأكمله، بالإضافة إلى الطرف الشمالي من شارع وورسستر، مغلقا طوال الوقت.

Update 🚨 Following an incident in which an individual has lost their life, we are doing everything to accommodate the ongoing Police investigation, which is of the utmost importance. This afternoon's Premier League fixture against Nottingham Forest will go-ahead as scheduled,… — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 7, 2024

سنقوم بتحديث المشجعين كلما أمكننا ذلك، ونطلب من المشجعين التحلي بالصبر.

تعازينا لعائلة الضحية وجميع المتضررين.

المباراة ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

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