تشكيل يونايتد - غيابات ضاربة في الدفاع.. وثلاثي هجومي أمام ليفربول

الأحد، 07 أبريل 2024 - 15:42

كتب : FilGoal

أليخاندرو جارناتشو

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل الشياطين الحمر أتى كالمتوقع بالنظر للغيابات في خط الدفاع، حيث يتقاسم هاري ماجواير والواعد ويلي كامبوالا مهام القلب.

ويعتمد مانشستر على الثلاثي الهجومي أليخاندرو جارناتشو وراسموس هويلوند وماركوس راشفورد.

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وجاء تشكيل يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: أرون وان بيساكا – هاري ماجواير – ويلي كامبوالا - ديوجو دالوت

خط الوسط: كاسيميرو – كوبي ماينو – برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو – راسموس هويلوند – ماركوس راشفورد

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 48 نقطة.

بينما يحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال.

ويمكن للحمر الارتقاء للصدارة في حالة الفوز، أما في حالة التعادل سيبقى أرسنال في الصدارة بفارق الأهداف.

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