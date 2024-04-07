تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد يونايتد.. وعودة روبرتسون وإندو

الأحد، 07 أبريل 2024 - 15:32

كتب : FilGoal

هدف محمد صلاح مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه الأساسي ضد مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 32 ضمن الدوري الإنجليزي.

ويشارك الدولي المصري محمد صلاح بشكل أساسي.

وواصل يورجن كلوب الاعتماد على الثلاثي الهجومي، محمد صلاح ولويس دياز وداروين نونيز.

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وشهد التشكيل عودة أندي روبرتسون بعد تعافيه من الإصابة.

كما تواجد واتارو إندو في التشكيل الأساسي بعد غيابه عن مباراة شيفيلد يونايتد للإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

خط الدفاع: أندي روبرتسون – فيرجل فان دايك - جاريل كونساه - كونور برادلي

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي - واتارو إندو

خط الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال.

ويمكن للحمر الارتقاء للصدارة في حالة الفوز، أما في حالة التعادل سيبقى أرسنال في الصدارة بفارق الأهداف.

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