تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد يونايتد.. وعودة روبرتسون وإندو

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول تشكيل فريقه الأساسي ضد مانشستر يونايتد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 32 ضمن الدوري الإنجليزي.

ويشارك الدولي المصري محمد صلاح بشكل أساسي.

وواصل يورجن كلوب الاعتماد على الثلاثي الهجومي، محمد صلاح ولويس دياز وداروين نونيز.

وشهد التشكيل عودة أندي روبرتسون بعد تعافيه من الإصابة.

كما تواجد واتارو إندو في التشكيل الأساسي بعد غيابه عن مباراة شيفيلد يونايتد للإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كويمان كيليهير

خط الدفاع: أندي روبرتسون – فيرجل فان دايك - جاريل كونساه - كونور برادلي

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي - واتارو إندو

خط الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح

ويحتل ليفربول حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق نقطة عن أرسنال.

ويمكن للحمر الارتقاء للصدارة في حالة الفوز، أما في حالة التعادل سيبقى أرسنال في الصدارة بفارق الأهداف.

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