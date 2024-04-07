جوارديولا: دي بروين أحد أفضل اللاعبين في تاريخ سيتي

وصف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبه كيفن دي بروين بأنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الفريق السماوي.

النجم البلجيكي سجل هدفين في شباك كريستال بالاس ليصل إلى 100 هدف مع سيتي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بدون دي بروين لم نكن قادرين على الفوز".

وأضاف "دي بروين أحد أفضل اللاعبين في تاريخ نادي مانشستر سيتي".

وواصل "الحفاظ على هذا المستوى لـ9 سنوات أمر مدهش".

وأتم المدرب الإسباني "تسجيل 100 هدف وتمرير العديد من التمريرات الحاسمة إنجاز رائع حقا".

وقاد دي بروين فريقه مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وسجل دي بروين هدفين خلال المباراة وصنع آخر.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 70 في المركز الثاني في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب الصدارة والذي سيلعب غدا ضد مانشستر يونايتد.

بثنائيته يكون دي بروين قد وصل لهدفه رقم 100 الذي يسجله بقميص الفريق بجميع البطولات.

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