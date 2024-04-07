جوارديولا: دي بروين أحد أفضل اللاعبين في تاريخ سيتي

الأحد، 07 أبريل 2024 - 15:24

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين ورودري - مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

وصف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لاعبه كيفن دي بروين بأنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الفريق السماوي.

النجم البلجيكي سجل هدفين في شباك كريستال بالاس ليصل إلى 100 هدف مع سيتي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بدون دي بروين لم نكن قادرين على الفوز".

أخبار متعلقة:
بايرن يستعيد 4 نجوم قبل مواجهة أرسنال لاعب سيتي: يجب أن نكون الفريق الأقوى حتى نفوز بصراع الدوري كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس اتفق مع بديل أليجري أس: لامبارد مرشح لتدريب منتخب كندا

وأضاف "دي بروين أحد أفضل اللاعبين في تاريخ نادي مانشستر سيتي".

وواصل "الحفاظ على هذا المستوى لـ9 سنوات أمر مدهش".

وأتم المدرب الإسباني "تسجيل 100 هدف وتمرير العديد من التمريرات الحاسمة إنجاز رائع حقا".

وقاد دي بروين فريقه مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وسجل دي بروين هدفين خلال المباراة وصنع آخر.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 70 في المركز الثاني في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب الصدارة والذي سيلعب غدا ضد مانشستر يونايتد.

بثنائيته يكون دي بروين قد وصل لهدفه رقم 100 الذي يسجله بقميص الفريق بجميع البطولات.

كيفن دي بروين مانشستر سيتي بيب جوارديولا
نرشح لكم
تشكيل يونايتد - غيابات ضاربة في الدفاع.. وثلاثي هجومي أمام ليفربول تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد يونايتد.. وعودة روبرتسون وإندو هل اختار صلاح؟ نجم بريطانيا يثير الجدل بفريقه المثالي بين يونايتد وليفربول لاعب سيتي: يجب أن نكون الفريق الأقوى حتى نفوز بصراع الدوري رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام مانشستر يونايتد ساكا: أرسنال أفضل من الموسم الماضي.. وهكذا سنلعب ضد بايرن أرتيتا: لاعبو أرسنال أظهروا قوتهم.. برايتون خصم عنيد ولكن صراع الكراسي الموسيقية مستمر.. أرسنال يهزم برايتون ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا
أخر الأخبار
بسيناريو جنوني.. التعادل يحسم دربي جلاسكو ورينجرز يتمسك بفرصة الصدارة 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل يونايتد - غيابات ضاربة في الدفاع.. وثلاثي هجومي أمام ليفربول 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي ضد يونايتد.. وعودة روبرتسون وإندو 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: دي بروين أحد أفضل اللاعبين في تاريخ سيتي 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كالتشيو ميركاتو: يوفنتوس اتفق مع بديل أليجري 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة نسائية - جوي ومنار و"بسكوتة".. ماذا قال الثلاثي بعد توقيع العقود مع وادي دجلة ساعة | رياضة نسائية
بايرن يستعيد 4 نجوم قبل مواجهة أرسنال ساعة | الكرة الأوروبية
هل اختار صلاح؟ نجم بريطانيا يثير الجدل بفريقه المثالي بين يونايتد وليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى