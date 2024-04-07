هل اختار صلاح؟ نجم بريطانيا يثير الجدل بفريقه المثالي بين يونايتد وليفربول

الأحد، 07 أبريل 2024 - 14:23

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول

أثار البريطاني لوك ليتلر نجم السهام "darts" جدلا واسعا باختياراته للتشكيل الأمثل بين لاعبي مانشستر يونايتد وليفربول.

وارتفعت أسهم ليتلر في الوسط الرياضي البريطاني والعالمي نظرا لإنجازه الكبير ببلوغ نهائي بطولة العالم في عمر 16 عاما فقط.

ولكن يبدو أن أراءه في كرة القدم لم تلقَ نفس الإعجاب الذي تحظى به قدراته في رياضته الخاصة.

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الخيارات اقتصرت على أبرز اللاعبين المتاحين لخوض المباراة، وبعد شيء من التردد اختار محمد صلاح على حساب ماركوس راشفورد.

الإجابة الأكثر إثارة للجدل أتت في مركز الظهير الأيمن، حيث اختار ديوجو دالوت ظهير يونايتد على حساب ترينت ألكساندر أرنولد.

وإليكم اختيارات ليتلر:

أونانا × أليسون = أليسون

دالوت × أرنولد = دالوت

فاران × فان دايك = فان دايك

ماجواير × كوانساه = ماجواير

لوك شو × روبرتسون = روبرتسون

ماينو × إندو = ماينو

مكتوميناي × سوبوسلاي

برونو × ماك أليستر = برونو

جارناتشو × لويس دياز = جارناتشو

راشفورد × صلاح = صلاح

هويلوند × داروين = هويلوند

تفضيل ليتلر للدالوت على حساب أرنولد برره في الفيديو بقوله إنه جاء بناء على الموسم الحالي الذي غاب فيه أرنولد كثيرا بسبب الإصابة.

وتنطلق الموقعة في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، في قمة منافسات الجولة 32 للدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الإنجليزي لوك ليتلر
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