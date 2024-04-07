لاعب سيتي: يجب أن نكون الفريق الأقوى حتى نفوز بصراع الدوري

الأحد، 07 أبريل 2024 - 13:03

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يؤمن ريكو لويس لاعب مانشستر سيتي الشاب بقدرة فريقه على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم في ظل الصراع مع ليفربول وأرسنال على اللقب.

وسجل ريكو لويس هدفا في فوز سيتي على كريستال بالاس ضمن الجولة 31 من المسابقة.

وقال ريكو لويس في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مثل كل سباق على اللقب لابد من الفوز بكل مباراة".

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وأضاف "علينا الفوز في كل مباراة لأن هناك 3 فرق في الصراع على اللقب، لذا يجب أن نكون الفريق الأقوى".

ويتصدر أرسنال المسابقة بشكل مؤقت بفارق نقطة عن ليفربول وسيتي، لكن ليفربول يمكنه استعادة الصدارة لو فاز على مضيفه مانشستر يونايتد يوم الأحد.

وتابع "لقد فعل مانشستر سيتي ذلك مرارًا وتكرارًا، لدينا الخبرة وأنا متأكد من أننا سنستمر ونفعل ذلك مرة أخرى".

وأوضح البالغ من العمر 19 عامًا "أستمتع باللعب في خط الوسط أكثر، أريد تسجيل الأهداف وتمرير الكرات الحاسمة".

وأتم "هذا ما أريد أن أكون عليه في المستقبل، لكن المدرب يقرر أين أكون أكثر فعالية".

أرسنال ليفربول مانشستر سيتي ريكو لويس
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