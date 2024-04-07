رقم تاريخي ينتظر صلاح أمام مانشستر يونايتد

الأحد، 07 أبريل 2024 - 11:16

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر يونايتد - محمد صلاح

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه مانشستر يونايتد يوم الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على يونايتد ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

لو نجح صلاح في صناعة هدف أمام يونايتد سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لحاجز الـ10 أهداف في كل من الصناعة والتسجيل لمدة 3 مواسم متتالية.

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محمد صلاح سجل أهدافا ضد مانشستر يونايتد أكثر مما سجله ضد أي فريق آخر (13 هدفًا في 14 مباراة).

وهو أكثر لاعب سجل أهدافا لليفربول أو يونايتد في شباك الفريق الآخر بمباريات الدوري (10 أهداف).

وسجل صلاح 22 هدفا في 33 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السابع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 339 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 208 أهداف وصنع 91 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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