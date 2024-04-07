مدير النشاط الرياضي بالأهلي يكشف جلسة الخطيب مع سيدات الطائرة قبل التتويج

الأحد، 07 أبريل 2024 - 11:08

كتب : FilGoal

خالد العوضي - مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي

أبدى خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي سعادته بالنجاحات الأخيرة التي تحققها فرق ألعاب الصالات في النادي.

وقال العوضي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "منظومة الأهلي تصنع النجوم وعملنا الجماعي وتناغم مجلس الإدارة مع إدارة النشاط الرياضي وراء النجاحات".

وأضاف "اللاعبون يريدون تقديم أفضل ما لديهم والمدربون عازمون على النجاح. الإدارة تدعم النشاط الرياضي في كل الاتجاهات".

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وأوضح "لم تبخل الإدارة على ألعاب الصالات وكل ما ينقص أي فريق في أي لعبة تم توفيره. لا يوجد طلب تم رفضه وهذا سبب نجاح المنظومة".

وعن تتويج فريق الطائرة للسيدات بالدوري رغم خسارة المباراة الثانية قال: "الخسارة كانت مفاجئة ولم يكن الفريق في يومه. الخطيب عقد جلسة مع اللاعبات وحديثه كان مؤثرا".

وعن فريق كرة اليد قال: "فريق اليد سيسافر لخوض مباراة السوبر أمام الزمالك والبطولة مؤهلة لبطولة العالم، والفريق يستهدف بطولة إفريقيا وأعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح".

وعن فريق السلة قال: "الفريق يسير بشكل رائع في السنوات الأخيرة، ولدينا بطولة BAL ونتمنى دعم الجمهور للفوز بها".

وتوج الأهلي أمس -السبت- بلقب دوري الكرة الطائرة للسيدات بالفوز على الزمالك في ثالث مباريات السلسلة 3-0، حيث فاز الأهلي بالمباراة الأولى وفاز الزمالك بالثانية.

التتويج جاء في اليوم التالي لفوز فريق الرجال للكرة الطائرة بلقب الدوري، على حساب الزمالك أيضا بعد حسم المباراة الثانية في سلسلة النهائي.

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