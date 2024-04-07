ساكا: أرسنال أفضل من الموسم الماضي.. وهكذا سنلعب ضد بايرن

الأحد، 07 أبريل 2024 - 00:45

كتب : FilGoal

هدف بوكايو ساكا ضد ليفربول

أبدى بوكايو ساكا نجم أرسنال سعادته بالفوز الكبير على برايتون بثلاثة أهداف دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ساكا في تصريحات نقلها موقع النادي: "أشعر أننا في وضع أفضل كثيرا مما كنا عليه في المنافسة خلال الموسم الماضي".

وأضاف "تعلمنا الكثير من الدروس الكبيرة خلال العام الماضي، وبالتالي نعرف ما نحتاج لفعله في هذه المباريات".

وأوضح "يجب أن نسجل مبكرا، ونحافظ على نظافة شباكنا، ونجتهد في العمل ولا ونسمح بأي أهداف رخيصة".

وأكمل ساكا "أشعر أننا نتحلى بالصلابة في عام 2024 وقدمنا مباريات رائعة ونحن سعداء بذلك".

وسجل ساكا 14 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو أكبر رقم له حتى الآن.

وعن مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا قال: "سيكون الملعب ممتلئا بمشجعي أرسنال. أنا متحمس وكذلك كل اللاعبين. نحتاج للتعافي ونستعد ليوم الثلاثاء".

وواصل أرسنال صراعه على صدارة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وليفربول، وذلك بعد الفوز على برايتون بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 32 من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 71 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني والذي سيلعب غدا ضد مانشستر يونايتد، وبفارق نقطة أيضا عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 43 في المركز العاشر.

ثلاثية فوز أرسنال سجلها كل من بوكايو ساكا وكاي هافرتز ولياندرو تروسارد.

بوكايو ساكا الدوري الإنجليزي أرسنال
نرشح لكم
أرتيتا: لاعبو أرسنال أظهروا قوتهم.. برايتون خصم عنيد ولكن صراع الكراسي الموسيقية مستمر.. أرسنال يهزم برايتون ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا انتهت الدوري الإنجليزي – برايتون (0)-(3) أرسنال.. فوز المدفعجية جوارديولا: دي بروين فاز بالمباراة وفزنا معه تشكيل أرسنال – عودة ساكا أمام برايتون.. وغياب النني دي بروين: أشعر بالضغط بعد تألق فودين دي بروين المئوي يقود مانشستر سيتي للفوز على كرستال بالاس برباعية انتهت الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (2)-(4) مانشستر سيتي
أخر الأخبار
ساكا: أرسنال أفضل من الموسم الماضي.. وهكذا سنلعب ضد بايرن 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري البرتغالي - لشبونة يقترب خطوة من اللقب بفوز قاتل أمام بنفيكا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - الترجي في "أمان" ويقصي أسيك ويضرب موعدا ناريا مع صنداونز 31 دقيقة | الكرة الإفريقية
إياد العسقلاني أول مصري يشارك في الدوري الروسي خلال التعادل مع سوتشي ساعة | المحترفون
كرة طائرة - دوري السيدات لا يخرج من الجزيرة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج باللقب ساعة | كرة طائرة
تامر مصطفى: أصبحنا بلا ضغوط ضد الزمالك.. والفريقان مرا بظروف صعبة بآخر 48 ساعة ساعة | الكرة المصرية
أرتيتا: لاعبو أرسنال أظهروا قوتهم.. برايتون خصم عنيد ولكن 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
روما حمراء لأول مرة منذ 746 يوما.. الذئاب ينتصرون على لاتسيو برأسية مانشيني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى