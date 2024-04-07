ساكا: أرسنال أفضل من الموسم الماضي.. وهكذا سنلعب ضد بايرن

أبدى بوكايو ساكا نجم أرسنال سعادته بالفوز الكبير على برايتون بثلاثة أهداف دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ساكا في تصريحات نقلها موقع النادي: "أشعر أننا في وضع أفضل كثيرا مما كنا عليه في المنافسة خلال الموسم الماضي".

وأضاف "تعلمنا الكثير من الدروس الكبيرة خلال العام الماضي، وبالتالي نعرف ما نحتاج لفعله في هذه المباريات".

وأوضح "يجب أن نسجل مبكرا، ونحافظ على نظافة شباكنا، ونجتهد في العمل ولا ونسمح بأي أهداف رخيصة".

وأكمل ساكا "أشعر أننا نتحلى بالصلابة في عام 2024 وقدمنا مباريات رائعة ونحن سعداء بذلك".

وسجل ساكا 14 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو أكبر رقم له حتى الآن.

وعن مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا قال: "سيكون الملعب ممتلئا بمشجعي أرسنال. أنا متحمس وكذلك كل اللاعبين. نحتاج للتعافي ونستعد ليوم الثلاثاء".

وواصل أرسنال صراعه على صدارة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وليفربول، وذلك بعد الفوز على برايتون بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 32 من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 71 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني والذي سيلعب غدا ضد مانشستر يونايتد، وبفارق نقطة أيضا عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 43 في المركز العاشر.

ثلاثية فوز أرسنال سجلها كل من بوكايو ساكا وكاي هافرتز ولياندرو تروسارد.