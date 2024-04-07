دوري أبطال إفريقيا - الترجي في "أمان" ويقصي أسيك ويضرب موعدا ناريا مع صنداونز

الأحد، 07 أبريل 2024 - 00:28

كتب : إسلام أحمد

أمان الله مميش - الترجي

تأهل الترجي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي ضد أسيك الإيفواري.

وقاد أمان الله مميش حارس الترجي فريقه للتأهل بالتصدي لركلتي ترجيح.

ووصل الترجي لنصف نهائي دوري الأبطال للمرة الـ15 في تاريخه والثانية على التوالي.

وأصبح الترجي على أعتاب التأهل لنهائيات كأس العالم 2025 حيث يحتاج لحصد اللقب، أو التأهل على حساب صنداونز للمباراة النهائية والتفوق عليه في التصنيف القاري.

وسيلتقي الترجي مع صنداونز الجنوب إفريقي في مباراتي نصف نهائي المسابقة.

وصف المباراة

تألق أمان الله مميش حارس الترجي في التصدي لتصويبة بعيدة المدى سهلة في الدقيقة 10.

ساد الحذر بين طرفي اللقاء وانحسر اللعب في منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 45+1 انفرد رودريجو مهاجم الترجي لكن دفاع أسيك تدخل واستعاد الكرة.

وبعدها مباشرة انفرد لاعب أسيك وأهدر انفرادا بفضل تألق مميش.

في الشوط الثاني انفرد رودريجو لكنه لم يتعامل مع الكرة بشكل جيد وفشل في تهديد مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 55.

استمرت المباراة دون خطورة بين الطرفين ليخرج الترجي في الوقت الأصلي متعادلا.

ولأول مرة لا يخسر التعادل من أسيك في أبيدجان، حيث خسر مواجهاته الثلاث السابقة.

ركلات الترجيح

سجل تريسور أولى ركلات أسيك ورد ياسين مرياح بتسجيل الأولى للترجي.

تألق مميش وتصدى لركلتي كوفي وساليفو الثانية والثالثة على الترتيب.

في المقابل سجل حسام تقا ورائد بوشنيبه ركلتيهما في الشباك.

وسجل جونيور أفو الركلة الرابعة لأسيك بعدما ارتطمت بالعارضة العلوية وتخطت خط المرمى.

وأخيرا سجل أمين توجاي الركلة الرابعة للترجي كاتبا تأهل فريق الدم والذهب لنصف النهائي القاري.

فيما أكد مميش أن حراسة مرمى الترجي في "أمان" معه بالخروج بشباك نظيفة للمباراة السابعة في النسخة الحالية من دوري الأبطال.

الترجي أسيك دوري أبطال إفريقيا
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