إياد العسقلاني أول مصري يشارك في الدوري الروسي خلال التعادل مع سوتشي

السبت، 06 أبريل 2024 - 23:55

كتب : إسلام أحمد

إياد العسقلاني

أصبح إياد العسقلاني أول لاعب مصري يخوض مباراة في الدوري الروسي.

وظهر المدافع المصري الشاب لأول مرة مع فريقه في كأس روسيا منذ أيام وساهم في التأهل للدور التالي. (طالع التفاصيل)

وتعادل روستوف إيجابيا مع سوتشي بنتيجة 2-2 في الجولة 23 من الدوري الروسي.

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وجاءت أهداف اللقاء في الشوط الأول حيث تقدم إيجور جولينكوف بالهدف الأول لروستوف في الدقيقة الأولى.

وسجل الضيوف ثنائية قلبوا بها النتيجة، لكن أدرك البرازيلي رونالدو التعادل بهدف في الدقيقة 45+5.

وشارك العسقلاني كبديل في الدقيقة 71 بدلا من إفينجي شيرنوف لأول مرة في الدوري الروسي.

وأصبح لاعب الإسماعيلي السابق أول لاعب مصري يخوض مباراة في الدوري الروسي.

ولم يخض أي لاعب مصري من قبل مباراة رسمية في الدوري الروسي.

وسبق أن انتقل عمرو زكي للوكوموتيف موسكو الروسي لكن لم يشارك في أي مباراة رسمية بسبب الإصابة وعدم تأقلمه مع الأجواء في 2006.

صاحب الـ 19 عاما انضم إلى روستوف في شهر يناير الماضي قادما من الإسماعيلي.

روستوف سوتشي الدوري الروسي إياد العسقلاني
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