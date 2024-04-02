في مشاركته الأولى.. إياد العسقلاني يساهم في فوز روستوف على خيمكي بركلات الترجيح
الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 21:37
كتب : FilGoal
حقق نادي روستوف الفوز على خيمكي بركلات الترجيح في كأس روسيا.
إياد العسقلاني
النادي : روستوف نا دونو
المباراة شهدت المشاركة الأولى لإياد العسقلاني بقميص روستوف منذ الانضمام للفريق.
العسقلاني شارك في التشكيل الأساسي لروستوف لأول مرة وخاض المباراة بالكامل.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف لتحتكم إلى ركلات الترجيح.
وفي ركلات الترجيح نجح روستوف في الفوز بنتيجة 7-6 وتمكن العسقلاني من تسجيل ركلة الترجيح السابعة.
صاحب الـ 19 عاما انضم إلى روستوف في شهر يناير الماضي قادما من الإسماعيلي.
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