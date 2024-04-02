في مشاركته الأولى.. إياد العسقلاني يساهم في فوز روستوف على خيمكي بركلات الترجيح

الثلاثاء، 02 أبريل 2024 - 21:37

كتب : FilGoal

إياد العسقلاني

حقق نادي روستوف الفوز على خيمكي بركلات الترجيح في كأس روسيا.

إياد العسقلاني

النادي : روستوف نا دونو

روستوف نا دونو

المباراة شهدت المشاركة الأولى لإياد العسقلاني بقميص روستوف منذ الانضمام للفريق.

العسقلاني شارك في التشكيل الأساسي لروستوف لأول مرة وخاض المباراة بالكامل.

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وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف لتحتكم إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح نجح روستوف في الفوز بنتيجة 7-6 وتمكن العسقلاني من تسجيل ركلة الترجيح السابعة.

صاحب الـ 19 عاما انضم إلى روستوف في شهر يناير الماضي قادما من الإسماعيلي.

إياد العسقلاني روستوف
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