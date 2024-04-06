أرتيتا: لاعبو أرسنال أظهروا قوتهم.. برايتون خصم عنيد ولكن

أبدى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال سعادته بالفوز الكبير على برايتون بثلاثة أهداف دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرتيتا في تصريحاته لموقع أرسنال عقب المباراة: "أنا سعيد للغاية. برايتون لم يخسر في ملعبه منذ أغسطس وهذا يخبركم كم هو فريق قوي".

وأضاف "لاعبو أرسنال كانوا رائعين مرة أخرى. أظهرنا تهديدا حقيقيا في الهجوم، وكنا مترابطين في تحركاتنا".

وأكمل "سجلنا الهدف الأول بتحرك جيد من جابرييل جيسوس ثم سجلنا هدفين رائعين بطرق مختلفة".

وواصل "ولكن بعد ذلك يأتي الالتزام والقوة الذهنية التي أظهرها الفريق. هذه هي الروح التي نبحث عنها وأنا سعيد بلغة جسد اللاعبين".

وواصل أرسنال صراعه على صدارة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وليفربول، وذلك بعد الفوز على برايتون بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 32 من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 71 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني والذي سيلعب غدا ضد مانشستر يونايتد، وبفارق نقطة أيضا عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 43 في المركز العاشر.

ثلاثية فوز أرسنال سجلها كل من بوكايو ساكا وكاي هافرتز ولياندرو تروسارد.