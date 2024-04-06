انتهت أبطال إفريقيا - أسيك (0) 2-4 (0) الترجي.. الدم والذهب في المربع الذهبي

السبت، 06 أبريل 2024 - 22:00

كتب : FilGoal

الترجي - أسيك

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أسيك الإيفواري ضد الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب انتهت في رادس بنتيجة 0-0، والفوز لأي فريق يعني التأهل وفي حالة التعادل سلبيا يلجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم المتأهل، وفي حال انتهى اللقاء بتعادل إيجابي بأي نتيجة يتأهل الترجي.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة في نصف النهائي مع صنداونز الذي حجز بطاقة تأهله مسبقا على حساب يانج أفريكانز بركلات الترجيح.

أخبار متعلقة:
طبيب الزمالك يكشف سبب غياب شيكابالا عن المران.. وموقفه من لقاء فيوتشر طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة محمود علاء مؤتمر جوميز: نريد إهداء لقب الكونفدرالية لروح محمد مدحت.. وسبب إصابة صبحي وفقا للمعلن سابقا.. تأجيل مباراتي الأهلي ضد المصري وسيراميكا بسبب مواجهة مازيمبي

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

--

الترجي إلى نصف النهائي بالفوز على أسيك 4-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي في المباراتين بالتعادل السلبي.

جونيور أفو يسدد الركلة الرابعة لأسيك والتي ارتطمت في العارضة العلوية وسكنت الشباك، وأمين توجاي يسجل الرابعة 4-2.

مميش يتصدى لركلة ساليفو، وحسام تقا يسجل الركلة الثالثة للترجي، 3-1 للترجي.

الحارس يتصدى لتسديدة كوفي وبوشنيبه يسجل الركلة الثانية للترجي، 2-1 للترجي.

تريسور يسجل الركلة الترجيحية الأولى لأسيك، وياسين مرياح يسجل الأولى للترجي.

إلى ركلات الترجيح

ق 80: محاولات دون خطورة من لاعبي الفريقين.

ق 55: رودريجو لاعب الترجي ينفرد ويهدر فرصة التقدم للفريق التونسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: انفراد للاعب أسيك لكن حارس الترجي يتدخل في الوقت المناسب.

ق 45+1: رودريجيو لاعب الترجي ينفرد لكن دون أي استفادة بعد ضغط دفاع أسيك عليه.

ق 30: حذر بين الفريقين في أول نصف ساعة وانحسار اللعب في منتصف الملعب.

ق 10: تصويبة بعيدة المدى لكن أرضية سهلة في يد حارس الترجي.

بداية اللقاء

الترجي أسيك دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - الترجي في "أمان" ويقصي أسيك ويضرب موعدا ناريا مع صنداونز تامر مصطفى: أصبحنا بلا ضغوط ضد الزمالك.. والفريقان مرا بظروف صعبة بآخر 48 ساعة عمر جابر: الراحل مدحت كان صديق الجميع.. والأمور لم تُحسم أمام فيوتشر طبيب الزمالك يكشف سبب غياب شيكابالا عن المران.. وموقفه من لقاء فيوتشر طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة محمود علاء مؤتمر جوميز: نريد إهداء لقب الكونفدرالية لروح محمد مدحت.. وسبب إصابة صبحي الكونفدرالية - تعرف على ألوان ملابس الزمالك ومودرن فيوتشر لأول مرة في أدوار إقصائية.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد مازيمبي
أخر الأخبار
ساكا: أرسنال أفضل من الموسم الماضي.. وهكذا سنلعب ضد بايرن 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الدوري البرتغالي - لشبونة يقترب خطوة من اللقب بفوز قاتل أمام بنفيكا 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - الترجي في "أمان" ويقصي أسيك ويضرب موعدا ناريا مع صنداونز 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
إياد العسقلاني أول مصري يشارك في الدوري الروسي خلال التعادل مع سوتشي 52 دقيقة | المحترفون
كرة طائرة - دوري السيدات لا يخرج من الجزيرة.. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج باللقب ساعة | كرة طائرة
تامر مصطفى: أصبحنا بلا ضغوط ضد الزمالك.. والفريقان مرا بظروف صعبة بآخر 48 ساعة ساعة | الكرة المصرية
أرتيتا: لاعبو أرسنال أظهروا قوتهم.. برايتون خصم عنيد ولكن ساعة | الدوري الإنجليزي
روما حمراء لأول مرة منذ 746 يوما.. الذئاب ينتصرون على لاتسيو برأسية مانشيني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 2 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى