انتهت أبطال إفريقيا - أسيك (0) 2-4 (0) الترجي.. الدم والذهب في المربع الذهبي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أسيك الإيفواري ضد الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب انتهت في رادس بنتيجة 0-0، والفوز لأي فريق يعني التأهل وفي حالة التعادل سلبيا يلجأ الفريقان لركلات الترجيح لحسم المتأهل، وفي حال انتهى اللقاء بتعادل إيجابي بأي نتيجة يتأهل الترجي.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهة في نصف النهائي مع صنداونز الذي حجز بطاقة تأهله مسبقا على حساب يانج أفريكانز بركلات الترجيح.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــا.

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الترجي إلى نصف النهائي بالفوز على أسيك 4-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي في المباراتين بالتعادل السلبي.

جونيور أفو يسدد الركلة الرابعة لأسيك والتي ارتطمت في العارضة العلوية وسكنت الشباك، وأمين توجاي يسجل الرابعة 4-2.

مميش يتصدى لركلة ساليفو، وحسام تقا يسجل الركلة الثالثة للترجي، 3-1 للترجي.

الحارس يتصدى لتسديدة كوفي وبوشنيبه يسجل الركلة الثانية للترجي، 2-1 للترجي.

تريسور يسجل الركلة الترجيحية الأولى لأسيك، وياسين مرياح يسجل الأولى للترجي.

إلى ركلات الترجيح

ق 80: محاولات دون خطورة من لاعبي الفريقين.

ق 55: رودريجو لاعب الترجي ينفرد ويهدر فرصة التقدم للفريق التونسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: انفراد للاعب أسيك لكن حارس الترجي يتدخل في الوقت المناسب.

ق 45+1: رودريجيو لاعب الترجي ينفرد لكن دون أي استفادة بعد ضغط دفاع أسيك عليه.

ق 30: حذر بين الفريقين في أول نصف ساعة وانحسار اللعب في منتصف الملعب.

ق 10: تصويبة بعيدة المدى لكن أرضية سهلة في يد حارس الترجي.

بداية اللقاء