مؤتمر جوميز: نريد إهداء لقب الكونفدرالية لروح محمد مدحت.. وسبب إصابة صبحي

يسعى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك لحصد لقب الكونفدرالية وإهدائها لروح محمد مدحت المعد البدني الفريق الذي وافته المنية منذ أيام.

ويواجه الزمالك خصمه مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم غد الأحد المقبل باستاد القاهرة.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "الطريقة التي أنظر بها للمباراة كأننا بين الشوطين، والشوط الأول انتهى والثاني سيكون غدا".

وأضاف "وفاة محمد مدحت كانت صعبة بالنسبة لنا، وعلمنا بالخبر قبل انطلاق مران الخميس بدقائق قليلة، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا وأن نحقق البطولة من أجل روحه".

وتابع "استعددنا للمباراة بشكل جيد، وعلينا أن نقاتل لحسم التأهل للدور نصف النهائي للاستمرار في المنافسة بقوة على اللقب".

وردا على توظيف المثلوثي في مركز قلب الدفاع أجاب قائلا: "يمتلك قوة وسرعة كبيرة والدفع به في مركز المدافع مناسب له ولإمكانياته الفنية، وهو يؤدي بشكل جيد في هذا المركز".

وعن غياب محمد صبحي عن لقاء الغد قال:" لدينا حارس غائب ولكننا نمتلك 3 حراس آخرين، إصابة صبحي حدثت بسبب رد فعل معين خلال التدريبات، وهو غير جاهز للقاء".

وأتم "الأسبوع الأخير كان صعبا بسبب الإصابات لاسيما بعد تعرض يوسف أوباما لكسر في الفك وموعد عودته غير محدد حتى الآن، وسنعود للطبيب أولا وبعدها سيتم حسم موقفه".

وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وأعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز القائمة التي ستخوض مباراة مودرن فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - مهاب ياسر – سيد عبد الله - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.