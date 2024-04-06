لأول مرة في أدوار إقصائية.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد مازيمبي

السبت، 06 أبريل 2024 - 20:33

كتب : إسلام أحمد

الأهلي - مازيمبي

يلتقي الأهلي مع مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-24.

وتفوق الأهلي على سيمبا التنزاني بنتيجة 3-0، فيما فاز مازيمبي بنتيحة 2-1 على بترو أتليتكو الأنجولي.

ولأول يلتقي الأهلي ومازيمبي معا في مباراة إقصائية بالمسابقات الإفريقية.

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وسبق أن التقى الفريقان في نسختين من دوري الأبطال وكلاهما جاء في دور المجموعات.

ولم يفز الأهلي من قبل في الكونغو الديموقراطية حيث اكتفى بتعادل وهزيمة.

وانتصر الأهلي في المواجهتين التي أقيمتا على استاد القاهرة من قبل وكلاهما بفارق هدف واحد.

FilGoal.com يستعرض معكم تاريخ مواجهات الأهلي ومازيمبي.

دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2002

الأهلي 1-0 مازيمبي

انتصر الأهلي بهدف أحمد بلال.

مازيمبي 0-0 الأهلي

تأهل مازيمبي لنصف نهائي البطولة رفقة الرجاء المغربي وتذيل الأهلي ترتيب المجموعة آنذاك.

دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2012

الأهلي 2-1 مازيمبي

انتصر الأهلي بفضل هدفي عماد متعب في الدقيقة 11 ومحمد ناجي "جدو" في الدقيقة 90+2.

مازيمبي 2-0 الأهلي

تأهل الأهلي في الصدارة برصيد 11 نقطة بفارق نقطة عن مازيمبي، وتوج الأهلي باللقب على حساب الترجي.

وسيلعب الأهلي أمام مازيمبي ذهابا أحد يومي 19 و20 أبريل الجاري.

فيما ستقام مباراة العودة بالقاهرة أحد يومي 26 و27 من الشهر ذاته.

الأهلي مازيمبي دوري أبطال إفريقيا
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