صراع الكراسي الموسيقية مستمر.. أرسنال يهزم برايتون ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا

واصل أرسنال صراعه على صدارة الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي وليفربول، وذلك بعد الفوز على برايتون بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 32 من المسابقة.

ورفع أرسنال رصيده إلى النقطة 71 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني والذي سيلعب غدا ضد مانشستر يونايتد.

وبفارق نقطة أيضا عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

بينما تجمد رصيد برايتون عند النقطة 43 في المركز العاشر.

ثلاثية فوز أرسنال سجلها كل من بوكايو ساكا وكاي هافرتز ولياندرو تروسارد.

وصف المباراة

أهدر بوكايو ساكا فرصة الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 12 بعدما اخترق منطقة الجزاء من ناحية اليمين وراوغ الدفاع ثم سدد كرة مرت جوار القائم.

وبعد ضغط أرسنال المستمر حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 32 بعد عرقلة جابريال خيسوس من قبل المدافع طارق لامبتي.

وتقدم ساكا لتنفيذ ركلة الجزاء وسجل منها هدف تقدم أرسنال في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم كتيبة ميكيل أرتيتا بهدف دون رد.

في الشوط الثاني سجل كاي هافرتز الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 62 بتسديدة من أمام المرمى بعد عرضية أرضية من جورجينيو.

وأضاف البديل تروسارد هدف أرسنال الثالث من انفراد بالمرمى من منتصف الملعب قبل أن يضع الكرة من أعلى الحارس ببراعة في الشباك الزرقاء.

لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بثلاثية دون رد.