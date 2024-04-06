مازيمبي يصعق بترو أتليتكو.. ويضرب موعدا ناريا مع الأهلي في نصف النهائي

السبت، 06 أبريل 2024 - 20:10

كتب : FilGoal

الزمالك - مازيمبي

صعق مازيمبي مضيفه بترو أتليتكو ليضرب موعدا ناريا مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز مازيمبي مع بترو أتليتكو 2-1 في إياب ربع النهائي ليستفيد من نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي.

وسجل جوناثان دورو هدف التقدم لبترو أتليتكو، فيما أحرز فيليب كينزومبي وجويل بيا هدفي مازيمبي.

أخبار متعلقة:
نجم شتوتجارت يكشف حقيقة الخلاف مع كوبر.. ويوجه رسالة للجماهير السورية جوارديولا: دي بروين فاز بالمباراة وفزنا معه خسارة درامية لـ بايرن أمام هايدنهايم.. وليفركوزن أمام مباراة للتتويج بالدوري قائمة الزمالك - زيزو وشيكابالا وعودة سيد عبد الله أمام مودرن فيوتشر.. وغياب صبحي وأوباما

مازيمبي حجز مقعدا في نصف النهائي ليواجه الأهلي الذي تأهل على حساب سيمبا بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

وبدأ بترو أتليتكو المباراة بضغط هجومي على مرمى مازيمبي وأضاع دورو فرصة محققة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بغرابة.

وعاد جوناتان دورو ليسجل هدف التقدم لفريق بترو أتليتكو بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة سكنت الشباك عند الدقيقة 29.

وسجل فيليب كينزومبي هدف التعادل لنادي مازيمبي بتسديدة قوية من الجانب الأيمن اصطدمت بمدافع بترو أتليتكو وسكنت الشباك.

وأهدر جويديس فرصة تسجيل الهدف الثاني لنادي بترو أتليتكو بعد ضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بقليل.

وجاء الرد قاسيا من مازيمبي بعدما استغل جويل بيا خروج الحارس من مرماه وسجل الهدف الثاني لنادي مازيمبي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

مازيمبي بترو أتليتكو
نرشح لكم
مؤتمر جوميز: نريد إهداء لقب الكونفدرالية لروح محمد مدحت.. وسبب إصابة صبحي الكونفدرالية - تعرف على ألوان ملابس الزمالك ومودرن فيوتشر لأول مرة في أدوار إقصائية.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد مازيمبي دوري أبطال إفريقيا - الموعد المبدئي لمباراة الأهلي أمام مازيمبي في نصف النهائي انتهت طريق الأهلي في إفريقيا - بترو أتليتكو (1)-(2) مازيمبي مصدر من كاف لـ في الجول: يانج أفريكانز تقدم باحتجاج ضد حكام مباراة صنداونز.. ويطالب بالفوز الوداد يعلن خليفة فوزي البنزرتي محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء
أخر الأخبار
مؤتمر جوميز: نريد إهداء لقب الكونفدرالية لروح محمد مدحت.. وسبب إصابة صبحي 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
وفقا للمعلن سابقا.. تأجيل مباراتي الأهلي ضد المصري وسيراميكا بسبب مواجهة مازيمبي 21 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - تعرف على ألوان ملابس الزمالك ومودرن فيوتشر 25 دقيقة | الكرة المصرية
لأول مرة في أدوار إقصائية.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد مازيمبي 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
صراع الكراسي الموسيقية مستمر.. أرسنال يهزم برايتون ويتصدر الدوري الإنجليزي مؤقتا 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - الموعد المبدئي لمباراة الأهلي أمام مازيمبي في نصف النهائي 49 دقيقة | الكرة المصرية
مازيمبي يصعق بترو أتليتكو.. ويضرب موعدا ناريا مع الأهلي في نصف النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
نجم شتوتجارت يكشف حقيقة الخلاف مع كوبر.. ويوجه رسالة للجماهير السورية ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 2 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى