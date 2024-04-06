مازيمبي يصعق بترو أتليتكو.. ويضرب موعدا ناريا مع الأهلي في نصف النهائي

صعق مازيمبي مضيفه بترو أتليتكو ليضرب موعدا ناريا مع الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز مازيمبي مع بترو أتليتكو 2-1 في إياب ربع النهائي ليستفيد من نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي.

وسجل جوناثان دورو هدف التقدم لبترو أتليتكو، فيما أحرز فيليب كينزومبي وجويل بيا هدفي مازيمبي.

مازيمبي حجز مقعدا في نصف النهائي ليواجه الأهلي الذي تأهل على حساب سيمبا بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

وبدأ بترو أتليتكو المباراة بضغط هجومي على مرمى مازيمبي وأضاع دورو فرصة محققة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بغرابة.

وعاد جوناتان دورو ليسجل هدف التقدم لفريق بترو أتليتكو بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة سكنت الشباك عند الدقيقة 29.

وسجل فيليب كينزومبي هدف التعادل لنادي مازيمبي بتسديدة قوية من الجانب الأيمن اصطدمت بمدافع بترو أتليتكو وسكنت الشباك.

وأهدر جويديس فرصة تسجيل الهدف الثاني لنادي بترو أتليتكو بعد ضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بقليل.

وجاء الرد قاسيا من مازيمبي بعدما استغل جويل بيا خروج الحارس من مرماه وسجل الهدف الثاني لنادي مازيمبي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.