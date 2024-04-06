جوارديولا: دي بروين فاز بالمباراة وفزنا معه

السبت، 06 أبريل 2024 - 17:55

كتب : FilGoal

جوارديولا

أشاد جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بنجم فريقه كيفين دي بروين بعد الفوز على كريستال بالاس.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقال جوارديولا عبر شبكة TNT عقب المباراة: "في الشوط الأول ارتكبنا الأخطاء لكننا عدلنا الأمور وفاز دي بروين بالمباراة بفضل تصرفاته وتمريراته الحاسمة وأهداف وكل شيء، لقد فزنا بالمباراة معه".

وأضاف "لم أكن أعلم أن دي بروين يستمتع بتسجيل الأهداف أكثر من صناعتها".

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وواصل "ريكو لويس لاعب استثنائي، إنه جيد جقا ولديه إحساس بالهدف، إنه لاعب آخر من أكاديمية النادي وهذا أمر جيد بالنسبة لنا".

وأتم تصريحاته "سنرى اللاعبين المتاحين ضد ريال مدريد لأن جفارديول واجهة مشكلة صغيرة، لدينا الوقت للتعافي قبل ريال مدريد وسنفعل ذلك".

ويلعب مانشستر سيتي ضد ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقاد دي بروين فريقه مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وسجل دي بروين هدفين خلال المباراة وصنع آخر.

مانشستر سيتي كيفين دي بروين الدوري الإنجليزي
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