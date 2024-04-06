مصدر من كاف لـ في الجول: يانج أفريكانز تقدم باحتجاج ضد حكام مباراة صنداونز.. ويطالب بالفوز

السبت، 06 أبريل 2024 - 16:45

كتب : محمد عبد العظيم

لقطة هدف يانج أفريكانز غير المحتسب ضد صنداونز

تقدم نادي يانج أفريكانز التنزاني باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد حكام مباراة صنداونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر يانج أفريكانز أمام صنداونز بركلات الترجيح في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد نهاية مباراتي الذهاب والعودة بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة لقطة جدلية بعدما سجل يانج أفريكانز هدف التقدم وبعد عدة دقائق من مراجعة اللعبة لم يحتسبه الفيديو بداعي عدم تجاوز الكرة خط المرمى.

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وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com: "يانج أفريكانز تقدم اليوم السبت باحتجاج رسمي ضد حكم المباراة بسبب عدم احتساب هدف الفريق".

وأضاف "النادي التنزاني طالب بفتح تحقيقا في الأمر وطالب باحتساب المباراة لصالحه".

على جانب آخر قال مصدر من لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com: "بعد مشاهدة اللعبة أكثر من مرة تم الاستقرار عند طاقم تحكيم المباراة أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى بكامل محيطها".

وينتظر صنداونز الفائز ببطاقة التأهل من مباراة الترجي التونسي وأسيك الإيفواري والتي تُحسم اليوم السبت في أبيدجان.

دوري أبطال إفريقيا يانج أفريكانز صنداونز
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