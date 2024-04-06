دي بروين: أشعر بالضغط بعد تألق فودين

السبت، 06 أبريل 2024 - 16:22

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

لم يخجل كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي من إظهار شعوره بالضغط بعد تألق زميله في الفريق فيل فودين

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقاد دي بروين فريقه مانشستر سيتي للفوز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وسجل دي بروين هدفين خلال المباراة وصنع آخر.

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وقال دي بروين عقب المباراة لشبكة TNT: "لقد كان موسما غير عادي بالنسبة لي بسبب الإصابات والعودة، أحيانا أشعر أنني بحالة جيدة وأحيانا أشعر أنني أحتاج لبعض الراحة".

وأضاف "حاولت إعداد نفسي بأفضل ما يمكن أحاول أن أفعل ذلك".

وأكمل "نعم أشعر بالضغط بعد تألق فودين وتسجيله ثلاثية، أفعل ذلك لأن هؤلاء الرجال يبقونني على أتم الاستعداد".

وواصل "أحاول أن أكون قدوة من خلال طريقتي على أرض الملعب، لن أكون الشخص الذي يخبر الآخرين كيف يعيشون حياتهم لكني أحاول أن أظهر ذلك على أرض الملعب".

وأردف "لعبت مع فودين لمدة 7 أو 8 سنوات حتى الآن، لا أشعر أنه شاب إنه نجم راسخ في فريقنا، إنه لاعب مذهل".

وأتم تصريحاته "يعجبني الانتصار على كريستال بالاس ولكن لا يعجبني أن نتلقى هدفا في البداية، علينا العودة والحصول على الراحة والاستعداد لمباراة ريال مدريد".

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