ألفيش عن فترته بالسجن: أتأقلم في أي مكان.. وليس لدي الكثير لأفعله حاليا
السبت، 06 أبريل 2024 - 14:54
كتب : FilGoal
شدد داني ألفيش نجم برشلونة السابق على أنه تأقلم بشكل جيد خلال فترة تواجده بالسجن.
داني ألفيش
النادي :
وقال ألفيش عبر صحيفة إل بيريديكو: "الحياة في فترة الكفالة؟ علي أن أذهب كل جمعة إلى المحكمة وهذا كل شيء، لا يوجد الكثير لفعله".
وتابع: لا أعرف كم ستستغرق من وقت تلك العملية القضائية".
أنا أنجو في أي مكان وأتأقلم لأن بالنسبة لي المكان لا يصنع الانسان ولكن الانسان هو من يصنع المكان
وخرج ألفيش من السجن بكفالة تقدر بمليون يورو بعد 14 شهرا.
وكان ألفيش قد دخل إلى السجن بسبب اتهامه في قضية اغتصاب.
وخرج ألفيش من السجن بشرط تسليم جوازي السفر البرازيلي والإسباني مع البقاء على مسافة كيلومتر واحد بعيدا عن الضحية، وعدم مغادرة إسبانيا والمثول أمام المحكمة إسبوعيا.
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