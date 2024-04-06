موندو ديبورتيفو: برشلونة يرغب في تمديد عقد بيدري

السبت، 06 أبريل 2024 - 14:10

كتب : FilGoal

برشلونة ضد قادش

يرغب نادي برشلونة في تمديد عقد بيدري خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد لاعب الوسط الإسباني في 2026.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن النادي الكتالوني يرغب في تمديد عقد بيدري مبكرا وسريعا لعدم الدخول في مشاكل أو تلقي اللاعب أي عروض مغرية ماليا.

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وكشفت الصحيفة أن برشلونة أبلغ بالفعل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما برغبتهم.

وأفادت الصحيفة أن إدارة البلوجرانا ترى أن بيدري لاعب أساسي في مشروع النادي ولا يوجد أي شك في جودته.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل اللاعب والإدارة سيجتمعان قريبا من أجل الاتفاق على راتبه الجديد والبنود التعاقدية.

ومدد بيدري عقده مع برشلونة في عام 2021 حتى 2026، ويبلغ الشرط الجزائي حاليا في عقده مليار يورو.

وتعاقد برشلونة مع بيدري في صيف 2019 قادما من لاس بالماس مقابل 22 مليون يورو وتمت إعارته مباشرة قبل أن يعود ويستقر في برشلونة عام 2020.

ويعانى بيدري من الإصابات خلال المواسم الثلاثة الماضية منذ ظهوره على الساحة، وسقط مرة أخرى في فخ الإصابات أمام أتلتيك بلباو.

وقال تشافي في تصريحات للصحفيين: "ما نحاول القيام به هو منع الإصابات، أعتقد أننا قمنا بعمل لا تشوبه شائبة، وخاصة مع بيدري".

وأضاف "إصابته ليست خطيرة كما كنا نتوقع في البداية، أنا متأكد من أنه سيعود بشكل أقوى. إنه ليس اللاعب الأول الذي يحدث له هذا".

وتابع "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لاعب ما للكثير من الإصابات في بداية مسيرته".

وواصل "أعتقد أن هناك مشكلة نفسية، فليس من السهل التحكم في الضغط النفسي في ظل صغر سنه، عليه إقناع نفسه بأنه سيتعافى وسيكون بخير".

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