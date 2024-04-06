انتهت الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (2)-(4) مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كريستال بالاس ضد مانشستر سيتي في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق85. جووول تقليص الفارق لكريستال بالاس عن طريق إدسون إدوارد.

ق70. جووووول راااابع لمانشستر سيتي عن طريق دي بروين بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء.

ق66. جوووول الثااالث لمانشستر سيتي عن طريق إيرلنج هالاند مستغلا تمريرة من كيفن دي بروين أمام المرمى.

ق47. جوووووول الثاني لمانشستر سيتي عن طريق ريكو لويس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. العارضة تمنع الثاني من جوردان أيو بعد افتكاك الكرة من رودري.

ق19. هالاند يهدر انفراد أمام المرمى.

ق13. جووووول التعااادل لمانشستر سيتي عن طريق دي بروين بتسديدة رااائعة.

ق10. جوليان ألفاريز يهدر فرصة التعادل أمام المرمى.

ق3. جووووول أول لكريستال بالاس عن طريق ماتيتا بانفراد بالمرمى.

بداية المباراة بعد قليل