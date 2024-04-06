تشكيل مانشستر سيتي - عودة دي بروين وهالاند.. وفودين على دكة البدلاء
السبت، 06 أبريل 2024 - 12:37
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليلي ضد كريستال بالاس.
يحتل مانشستر سيتي ضيفا على كريستال بالاس في الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويشهد التشكيل عودة كيفن دي بروين وإيرلنج هالاند بعد غيابهما عن المباراة الماضية، بينما يجلب فيل فودين على دكة البدلاء بعد تسجيله ثلاثة أهداف ضد أستون فيلا.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: ستيفان أورتيجا.
الدفاع: ريكو لويس – جون ستونز – روبن دياز – يوشكو جفارديول.
الوسط: كيفن دي بروين – رودري – أوسكار بوب.
الهجوم: جاك جريليش – إيرلنج هالاند – جوليان ألفاريز.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.
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