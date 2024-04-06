تين هاج يكشف موقفه من الاستمرار مع مانشستر يونايتد في الموسم المقبل

كشف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد موقفه من الاستمرار مع الفريق بالموسم المقبل.

وخسر مانشستر يونايتد من تشيلسي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تين هاج عبر شبكة سكاي سبورتس: "ليس لدي أي شكوك حول استمراري في تدريب مانشستر يونايتد الموسم المقبل، أنا فقط أركز على وظيفتي وعلى هذا المشروع وأحب التواجد هنا وأستمتع وبالنسبة لي الأمر أشبه بالتحدي".

وتابع "الأمور لن تسير دائما في الطريق الصحيح ولكن أنا متأكد بنسبة 100% إنني سأتواجد هنا بالموسم المقبل وسنكون في المكان الذي نريده".

تين هاج كان قد تحدث عن مستقبله في وقت سابق قائلا: "لا أهتم، تركيزي منصب على عملية تطورنا وعلى اللعب بأفضل مستوى لدينا".

وأتم "في مانشستر يونايتد دائما ما يكون هناك ضجيج حول النادي والفريق والمدرب واللاعبين".

ويتولى تين هاج تدريب مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم الماضي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة ليفربول غدا الأحد على ملعب أولد ترافورد.

ويحتل الفريق حاليا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة وبفارق 11 نقطة عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وخرج الفريق من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ومن كأس الرابطة الإنجليزية، بينما سيلتقي مع كوفينتري في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.