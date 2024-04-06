السولية: هذا ما طلبه منا كولر ضد سيمبا.. وكهربا توقع تسجيلي للهدف

أوضح عمرو السولية لاعب وسط الأهلي الأسلوب الذي طلبه مارسيل كولر من اللاعبين خلال مواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-0 ذهابا وإيابا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ووصل للمربع الذهبي للمرة الـ 20 في تاريخه بالبطولة.

وقال السولية عبر حساب النادي على "فيسبوك": "مباراة صعبة ولعبنا أمام فريق جيد، وكانت لدينا أفضلية بالفوز ذهابا وهو ما منحنا الأريحية في الإياب".

وأكمل "الشوط الأول لعبنا بتحفظ وأصررنا في الشوط الثاني وبالضغط سجلنا".

وأوضح "كولر طلب منا في الشوط الأول أن نتراجع للخلف مما يتيح لسيمبا الخروج بالكرة وبالتالي ستظهر مساحات في دفاعهم، وفي الشوط الثاني اختلفت طريقة اللعب".

وأردف "كهربا وأكثر من لاعب توقعوا تسجيلي للهدف".

ويعد ذلك الهدف الأول للسولية بقميص الأهلي في دوري أبطال إفريقيا منذ التسجيل ضد الرجاء من علامة الجزاء في ربع نهائي 2021-22.

وتعد تلك النسخة السادسة من دوري الأبطال التي يسجل فيها السولية بقميص الأهلي.

حيث سجل من قبل في 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 وغاب عن التسجيل في النسخة الماضية، إذا سجل هدفا في كل نسخة.

وواصل "نستهدف تحقيق اللقب مرة أخرى، وسنركز في الدوري الآن وكل اللاعبين جاهزين في ظل ضغط المباريات".

وأتم "نأمل أن نكون عند حسن ظن جمهورنا ونحقق أكبر كم من البطولات".

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