السولية: هذا ما طلبه منا كولر ضد سيمبا.. وكهربا توقع تسجيلي للهدف

السبت، 06 أبريل 2024 - 01:38

كتب : FilGoal

هدف واحتفال عمرو السولية ضد سيمبا

أوضح عمرو السولية لاعب وسط الأهلي الأسلوب الذي طلبه مارسيل كولر من اللاعبين خلال مواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-0 ذهابا وإيابا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا ووصل للمربع الذهبي للمرة الـ 20 في تاريخه بالبطولة.

وقال السولية عبر حساب النادي على "فيسبوك": "مباراة صعبة ولعبنا أمام فريق جيد، وكانت لدينا أفضلية بالفوز ذهابا وهو ما منحنا الأريحية في الإياب".

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى هاني: الناس لا يرون عملي على التطور والتضحيات التي أبذلها.. ولذلك أشكر جمهور الأهلي مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري

وأكمل "الشوط الأول لعبنا بتحفظ وأصررنا في الشوط الثاني وبالضغط سجلنا".

وأوضح "كولر طلب منا في الشوط الأول أن نتراجع للخلف مما يتيح لسيمبا الخروج بالكرة وبالتالي ستظهر مساحات في دفاعهم، وفي الشوط الثاني اختلفت طريقة اللعب".

وأردف "كهربا وأكثر من لاعب توقعوا تسجيلي للهدف".

ويعد ذلك الهدف الأول للسولية بقميص الأهلي في دوري أبطال إفريقيا منذ التسجيل ضد الرجاء من علامة الجزاء في ربع نهائي 2021-22.

وتعد تلك النسخة السادسة من دوري الأبطال التي يسجل فيها السولية بقميص الأهلي.

حيث سجل من قبل في 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 وغاب عن التسجيل في النسخة الماضية، إذا سجل هدفا في كل نسخة.

وواصل "نستهدف تحقيق اللقب مرة أخرى، وسنركز في الدوري الآن وكل اللاعبين جاهزين في ظل ضغط المباريات".

وأتم "نأمل أن نكون عند حسن ظن جمهورنا ونحقق أكبر كم من البطولات".

الأهلي دوري أبطال إفريقيا عمرو السولية سيمبا
نرشح لكم
محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء هاني: الناس لا يرون عملي على التطور والتضحيات التي أبذلها.. ولذلك أشكر جمهور الأهلي الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء كهربا: أريد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة.. ويكفيني ثقة الجهاز الفني مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد للمرة الـ 20.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بثنائية ضد سيمبا السولية يسجل في النسخة السادسة مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
في ليلة تألق السومة والمساكني.. الوكرة يخسر أمام العربي بمشاركة حمدي فتحي 57 دقيقة | المحترفون
محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء ساعة | سعودي في الجول
السولية: هذا ما طلبه منا كولر ضد سيمبا.. وكهربا توقع تسجيلي للهدف ساعة | الكرة الإفريقية
هاني: الناس لا يرون عملي على التطور والتضحيات التي أبذلها.. ولذلك أشكر جمهور الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - الرابع والثلاثون.. الأهلي يسترد لقب الدوري الغائب بالفوز على الزمالك ساعة | كرة طائرة
الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 3 انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) سيمبا.. تأهل للمرة الـ 20 للمربع الذهبي 4 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر