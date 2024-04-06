هاني: الناس لا يرون عملي على التطور والتضحيات التي أبذلها.. ولذلك أشكر جمهور الأهلي

أبدى محمد هاني ظهير الأهلي سعادته بالفوز على سيمبا التنزاني بهدفين دون رد والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال هاني في تصريحاته لقنوات beIN Sports بعد المباراة: "لم نتراخى في المباراة. حققنا ما نريده وهو الفوز أمام فريق جيد هزمناه ذهابا وإيابا، وكان هذا تكتيك مدربنا".

وأضاف "ليس لدينا تفضيلات في المواجهة بين مازيمبي وبترو أتلتيكو، سنركز على الخصم القادم ونحضر لمواجهته جيدا ونعمل على نقاط قوته وضعفه".

وأكمل "في المستوى الحالي كل الفرق جيدة وتنافس وهدفنا هو الحفاظ على اللقب".

وعن سر تحسن مستواه قال: "أجتهد كل يوم والناس لا يرون العمل اليومي على التطور الذاتي وكم التضحيات والتفاصيل الصغيرة للنجاح".

وتابع "سعيد أن هناك من يرون عملي، والنتيجة من عند الله والأهم هو فوز النادي".

واختتم "أشكر جمهور الأهلي على التواجد بكثافة في شهر رمضان".

ووصل الأهلي لنصف النهائي للمرة الخامسة على التوالي قاريا، بعدما فاز ذهابا بهدف أحمد نبيل كوكا، وإيابا 2-0 في القاهرة.