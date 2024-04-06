هاني: الناس لا يرون عملي على التطور والتضحيات التي أبذلها.. ولذلك أشكر جمهور الأهلي

السبت، 06 أبريل 2024 - 01:32

كتب : FilGoal

محمد هاني - الأهلي

أبدى محمد هاني ظهير الأهلي سعادته بالفوز على سيمبا التنزاني بهدفين دون رد والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال هاني في تصريحاته لقنوات beIN Sports بعد المباراة: "لم نتراخى في المباراة. حققنا ما نريده وهو الفوز أمام فريق جيد هزمناه ذهابا وإيابا، وكان هذا تكتيك مدربنا".

وأضاف "ليس لدينا تفضيلات في المواجهة بين مازيمبي وبترو أتلتيكو، سنركز على الخصم القادم ونحضر لمواجهته جيدا ونعمل على نقاط قوته وضعفه".

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد

وأكمل "في المستوى الحالي كل الفرق جيدة وتنافس وهدفنا هو الحفاظ على اللقب".

وعن سر تحسن مستواه قال: "أجتهد كل يوم والناس لا يرون العمل اليومي على التطور الذاتي وكم التضحيات والتفاصيل الصغيرة للنجاح".

وتابع "سعيد أن هناك من يرون عملي، والنتيجة من عند الله والأهم هو فوز النادي".

واختتم "أشكر جمهور الأهلي على التواجد بكثافة في شهر رمضان".

ووصل الأهلي لنصف النهائي للمرة الخامسة على التوالي قاريا، بعدما فاز ذهابا بهدف أحمد نبيل كوكا، وإيابا 2-0 في القاهرة.

ويعد الأهلي الأكثر وصولا لنصف النهائي القاري برصيد 20 مرة ويليه الترجي التونسي برصيد 14 مرة وبإمكان بطل تونس التأهل وزيادة رصيده حال فاز على أسيك الإيفواري.

وينتظر الأهلي معرفة هوية منافسه من مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي والتي تُحسم السبت.

وأصبح الأهلي ثاني المتأهلين لنصف النهائي بعد صنداونز الجنوب إفريقي الذي تفوق على يانج أفريكانز التنزاني بركلات الترجيح.

الأهلي محمد هاني دوري أبطال إفريقيا سيمبا
نرشح لكم
محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء السولية: هذا ما طلبه منا كولر ضد سيمبا.. وكهربا توقع تسجيلي للهدف الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء كهربا: أريد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة.. ويكفيني ثقة الجهاز الفني مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد للمرة الـ 20.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بثنائية ضد سيمبا السولية يسجل في النسخة السادسة مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
في ليلة تألق السومة والمساكني.. الوكرة يخسر أمام العربي بمشاركة حمدي فتحي 57 دقيقة | المحترفون
محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء ساعة | سعودي في الجول
السولية: هذا ما طلبه منا كولر ضد سيمبا.. وكهربا توقع تسجيلي للهدف ساعة | الكرة الإفريقية
هاني: الناس لا يرون عملي على التطور والتضحيات التي أبذلها.. ولذلك أشكر جمهور الأهلي ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - الرابع والثلاثون.. الأهلي يسترد لقب الدوري الغائب بالفوز على الزمالك ساعة | كرة طائرة
الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 3 انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) سيمبا.. تأهل للمرة الـ 20 للمربع الذهبي 4 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر