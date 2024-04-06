الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى

السبت، 06 أبريل 2024 - 01:27

كتب : FilGoal

نقل حسين الشحات للمستشفى بعد الفوز على سيمبا

أعلن الأهلي نقل حسين الشحات إلى المستشفى عقب نهاية مواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي بنتيجة 2-0 على سيمبا بفضل هدفي عمرو السولية ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وتحصل الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة 90+5 بعد تدخل قوي والتحام بالرأس بينه وبين لاعب سيمبا.

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وسجل كهربا هدف الأهلي الثاني من علامة الجزاء ثم احتفل مع الشحات.

وأعلن الأهلي عبر حسابه على "فيسبوك" نقل حسين الشحات للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته.

وشارك الشحات مع الأهلي الموسم الجاري في 25 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 1.

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