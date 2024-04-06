خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري.

وتأجلت المباراة من الشهر الماضي للدوري المصري بسبب تعارضها مع معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن.

وستقام المباراة يوم الإثنين الموافق 8 أبريل في العاشرة مساءً على استاد القاهرة.

وتبلغ سعر التذكرة 75 جنيه.

فتح باب الحجز للمباراة المؤجلة 'الاهلي و انبي' فى دوري النيل لموسم 2023/2024 للحجز يرجي زيارة https://t.co/aObWJ518XG لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID https://t.co/HeReTRluP5 15355📞 pic.twitter.com/vy00tEj2CY — Tazkarti (@Tazkarti) April 5, 2024

ويحتل إنبي المركز الثاني في الدوري برصيد 27 نقطة من 16 مباراة بفارق الأهداف عن الاتحاد.

فيما يحتل الأهلي المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.