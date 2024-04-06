خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري
السبت، 06 أبريل 2024 - 00:51
كتب : FilGoal
أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري.
وتأجلت المباراة من الشهر الماضي للدوري المصري بسبب تعارضها مع معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن.
وستقام المباراة يوم الإثنين الموافق 8 أبريل في العاشرة مساءً على استاد القاهرة.
وتبلغ سعر التذكرة 75 جنيه.
فتح باب الحجز للمباراة المؤجلة 'الاهلي و انبي' فى دوري النيل لموسم 2023/2024
للحجز يرجي زيارة https://t.co/aObWJ518XG
لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID
15355📞 pic.twitter.com/vy00tEj2CY— Tazkarti (@Tazkarti) April 5, 2024
ويحتل إنبي المركز الثاني في الدوري برصيد 27 نقطة من 16 مباراة بفارق الأهداف عن الاتحاد.
فيما يحتل الأهلي المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.
ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com
ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع . tazkarti.co/TOutlet