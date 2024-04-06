خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري

السبت، 06 أبريل 2024 - 00:51

كتب : FilGoal

تحية لاعبي الأهلي للجماهير بعد الفوز على سيمبا

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة 16 للدوري المصري.

وتأجلت المباراة من الشهر الماضي للدوري المصري بسبب تعارضها مع معسكر منتخب مصر الأول تحت قيادة حسام حسن.

وستقام المباراة يوم الإثنين الموافق 8 أبريل في العاشرة مساءً على استاد القاهرة.

أخبار متعلقة:
كهربا: أريد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة.. ويكفيني ثقة الجهاز الفني مدرب سيمبا: قدمنا شوطا نموذجيا ضد الأهلي.. وهذا الشبل من ذاك الأسد للمرة الـ 20.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بثنائية ضد سيمبا الزمالك يعلن موعد عزاء محمد مدحت المعد البدني الراحل

وتبلغ سعر التذكرة 75 جنيه.

ويحتل إنبي المركز الثاني في الدوري برصيد 27 نقطة من 16 مباراة بفارق الأهداف عن الاتحاد.

فيما يحتل الأهلي المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة من 8 مباريات.

ويمكن حجز التذاكر من خلال موقع تذكرتي tazkarti.com

ومن هنا يمكن معرفة أماكن تسلم التذاكر وبطاقة المشجع .‏ tazkarti.co/TOutlet

الأهلي تذكرتي إنبي تذاكر الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
بيراميدز يرفض صدارة الدوري بتعادل سلبي مع طلائع الجيش مران الزمالك - انتظام روقا ومنسي ونفاد قبل لقاء مودرن فيوتشر طبيب الزمالك يعلن تفاصيل إصابة محمد صبحي حسين لبيب: كلام الناس أشبه بالتراب إذا لم يطِر بالهواء فهو بالأقدام يداس انتهت الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) طلائع الجيش.. تعادل سلبي تشكيل بيراميدز - الظهور الأول بعد لغط المنشطات.. عودة رمضان صبحي لمواجهة طلائع الجيش تشكيل طلائع الجيش - شيكا يقود الهجوم أمام بيراميدز عضو الزمالك يوجه رسالة للجماهير: ثقوا في مجلس الإدارة.. وأسأتوا الظن بنا مرتين
أخر الأخبار
مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي ضد إنبي في الدوري 31 دقيقة | الدوري المصري
كهربا: أريد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة.. ويكفيني ثقة الجهاز الفني 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد 50 دقيقة | الكرة الإفريقية
للمرة الـ 20.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بثنائية ضد سيمبا ساعة | الكرة الإفريقية
الزمالك يعلن موعد عزاء محمد مدحت المعد البدني الراحل ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يرفض صدارة الدوري بتعادل سلبي مع طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
السولية يسجل في النسخة السادسة مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 3 انتهت أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) سيمبا.. تأهل للمرة الـ 20 للمربع الذهبي 4 انتهت كرة طائرة سيدات - الأهلي (3) - (0) الزمالك.. تفوق أحمر