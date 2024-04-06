كهربا: أريد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة.. وتكفيني ثقة الجهاز الفني
السبت، 06 أبريل 2024 - 00:45
كتب : FilGoal
يأمل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة له مع الفريق منذ انضمامه.
محمود كهربا
النادي : الأهلي
وشارك كهربا كبديل وسجل هدف الأهلي الثاني في الفوز على سيمبا 2-0 في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال كهربا عبر بي إن سبورتس: "راض عن المشاركة حتى لو دقيقة أو 2، وأنا جاهز ويكفيني ثقة الجهاز الفني، والأهم الفوز".
وواصل "فخور بتواجدي في الأهلي، حققت 3 ألقاب لدوري الأبطال، وأريد تحقيق اللقب الرابع".
وأتم "مازيمبي أم بترو أتليتكو؟ في الأهلي لا تختار، "الأهلي كبير على أي حد في إفريقيا"، يكفي أننا الأبطال، وهذا ليس تقليلا منهم".
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ووصل الأهلي لنصف النهائي للمرة الخامسة على التوالي قاريا، بعدما فاز ذهابا بهدف أحمد نبيل كوكا، وإيابا 2-0 في القاهرة.
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