كهربا: أريد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة.. وتكفيني ثقة الجهاز الفني

يأمل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة له مع الفريق منذ انضمامه.

وشارك كهربا كبديل وسجل هدف الأهلي الثاني في الفوز على سيمبا 2-0 في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كهربا عبر بي إن سبورتس: "راض عن المشاركة حتى لو دقيقة أو 2، وأنا جاهز ويكفيني ثقة الجهاز الفني، والأهم الفوز".

وواصل "فخور بتواجدي في الأهلي، حققت 3 ألقاب لدوري الأبطال، وأريد تحقيق اللقب الرابع".

وأتم "مازيمبي أم بترو أتليتكو؟ في الأهلي لا تختار، "الأهلي كبير على أي حد في إفريقيا"، يكفي أننا الأبطال، وهذا ليس تقليلا منهم".

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ووصل الأهلي لنصف النهائي للمرة الخامسة على التوالي قاريا، بعدما فاز ذهابا بهدف أحمد نبيل كوكا، وإيابا 2-0 في القاهرة.