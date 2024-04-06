كهربا: أريد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة.. وتكفيني ثقة الجهاز الفني

السبت، 06 أبريل 2024 - 00:45

كتب : FilGoal

احتفال كهربا بهدفه ضد سيمبا

يأمل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي حصد لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة له مع الفريق منذ انضمامه.

وشارك كهربا كبديل وسجل هدف الأهلي الثاني في الفوز على سيمبا 2-0 في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كهربا عبر بي إن سبورتس: "راض عن المشاركة حتى لو دقيقة أو 2، وأنا جاهز ويكفيني ثقة الجهاز الفني، والأهم الفوز".

أخبار متعلقة:
مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد السولية يسجل في النسخة السادسة مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 20.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بثنائية ضد سيمبا تشكيل الأهلي - تعديل وحيد من كولر في مواجهة الإياب أمام سيمبا

وواصل "فخور بتواجدي في الأهلي، حققت 3 ألقاب لدوري الأبطال، وأريد تحقيق اللقب الرابع".

وأتم "مازيمبي أم بترو أتليتكو؟ في الأهلي لا تختار، "الأهلي كبير على أي حد في إفريقيا"، يكفي أننا الأبطال، وهذا ليس تقليلا منهم".

ووصل الأهلي لنصف النهائي للمرة الخامسة على التوالي قاريا، بعدما فاز ذهابا بهدف أحمد نبيل كوكا، وإيابا 2-0 في القاهرة.

ويعد الأهلي الأكثر وصولا لنصف النهائي القاري برصيد 20 مرة ويليه الترجي التونسي برصيد 14 مرة وبإمكان بطل تونس التأهل وزيادة رصيده حال فاز على أسيك الإيفواري.

وينتظر الأهلي معرفة هوية منافسه من مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي والتي تُحسم السبت.

وأصبح الأهلي ثاني المتأهلين لنصف النهائي بعد صنداونز الجنوب إفريقي الذي تفوق على يانج أفريكانز التنزاني بركلات الترجيح.

الأهلي كهربا دوري أبطال إفريقيا سيمبا
نرشح لكم
محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء السولية: هذا ما طلبه منا كولر ضد سيمبا.. وكهربا توقع تسجيلي للهدف هاني: الناس لا يرون عملي على التطور والتضحيات التي أبذلها.. ولذلك أشكر جمهور الأهلي الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى مؤتمر كولر: اخترت الأسلوب الأنسب أمام سيمبا.. وهذا ما دار مع كهربا بعد نهاية اللقاء مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد للمرة الـ 20.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بثنائية ضد سيمبا السولية يسجل في النسخة السادسة مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
كورتوا يعلن موعد عودته للملاعب مرة أخرى 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسيوني: قدمنا مباراة دفاعية على أعلى مستوى ضد بيراميدز.. وأنتظر انضمام أحمد سمير للمنتخب 22 دقيقة | الدوري المصري
بنزيمة: لا يوجد نفس لاعبي ريال مدريد في الاتحاد حتى أسجل 29 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير: دربي خارج الملعب.. شكوى من محامين مشجعين لـ يوفنتوس قد تسبب في هبوط إنتر 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
شقيق حسين الشحات يكشف حالته عقب إصابته ضد سيمبا ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 6 إبريل - الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس ملك إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
في ليلة تألق السومة والمساكني.. الوكرة يخسر أمام العربي بمشاركة حمدي فتحي 10 ساعة | المحترفون
محمد شريف: لسنا راضين على النتيجة ضد الهلال.. وسنعالج الأخطاء 10 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تركي آل الشيخ: الزمالك وافق قبل الأهلي وفيفا رفض.. و"شيلوا صورتي" من النادي 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر يتفوق في الجولة الأولى 3 الأهلي يعلن نقل حسين الشحات إلى المستشفى 4 مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد