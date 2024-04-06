مدرب سيمبا: هذا ليس الأهلي الذي نعرفه.. وهذا الشبل من ذاك الأسد

السبت، 06 أبريل 2024 - 00:32

كتب : FilGoal

عبد الحق بن شيخة

أشاد عبد الحق بن شيخة المدير الفني لـ سيمبا بتألق مصطفى شوبير حارس الأهلي بعد الخسارة وتوديع دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي بنتيجة 2-0 إيابا مكررا الفوز بعد التفوق 1-0 ذهابا وتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

وقال المدير الفني لـ سيمبا عبر بي إن سبورتس: "لم يحالفنا الحظ في تنزانيا، وكما يقولون: مصطفى شوبير هذا الشبل من ذاك الأسد".

وأضاف "قدمنا شوط أول نموذجي وافتقدنا اللمسة الأخيرة، وتلقينا الهدف الأول بسذاجة دفاعية".

وتابع "توقعنا رد فعل الأهلي وحاولنا إدخال الشك بهم".

وأتم "راضي عن مردود اللاعبين وليس النتيجة، وكونت فريقا تنافسيا يلعب كرة جيدة، وكان هدفي المنافسة أكثر في دوري الأبطال".

وردا على سؤال هل الأهلي جدير بحصد اللقب بعد التأهل، أجاب قائلا: "هذا يجيب عليه مدرب الأهلي، لكن هذا ليس الأهلي الذي نعرفه".

ووصل الأهلي لنصف النهائي للمرة الخامسة على التوالي قاريا، بعدما فاز ذهابا بهدف أحمد نبيل كوكا، وإيابا 2-0 في القاهرة.

ويعد الأهلي الأكثر وصولا لنصف النهائي القاري برصيد 20 مرة ويليه الترجي التونسي برصيد 14 مرة وبإمكان بطل تونس التأهل وزيادة رصيده حال فاز على أسيك الإيفواري.

وينتظر الأهلي معرفة هوية منافسه من مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي والتي تُحسم السبت.

وأصبح الأهلي ثاني المتأهلين لنصف النهائي بعد صنداونز الجنوب إفريقي الذي تفوق على يانج أفريكانز التنزاني بركلات الترجيح.

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