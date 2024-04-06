للمرة الـ 20.. الأهلي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بثنائية ضد سيمبا

السبت، 06 أبريل 2024 - 00:02

كتب : إسلام أحمد

هدف واحتفال عمرو السولية ضد سيمبا

تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 20 في تاريخه بالفوز على سيمبا بنتيجة 2-0 في إياب ربع نهائي المسابقة.

سجل هدفا الأهلي: عمرو السولية ومحمود عبد المنعم "كهربا"

ووصل الأهلي لنصف النهائي للمرة الخامسة على التوالي قاريا، بعدما فاز ذهابا بهدف أحمد نبيل كوكا، وإيابا 2-0 في القاهرة.

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ويعد الأهلي الأكثر وصولا لنصف النهائي القاري برصيد 20 مرة ويليه الترجي التونسي برصيد 14 مرة وبإمكان بطل تونس التأهل وزيادة رصيده حال فاز على أسيك الإيفواري.

وينتظر الأهلي معرفة هوية منافسه من مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي والتي تُحسم السبت.

وأصبح الأهلي ثاني المتأهلين لنصف النهائي بعد صنداونز الجنوب إفريقي الذي تفوق على يانج أفريكانز التنزاني بركلات الترجيح.

التشكيل

أجرى مارسيل كولر تغييرا واحدا في مواجهة سيمبا بمشاركة رضا سليم بدلا من بيرسي تاو.

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فيما دفع عبد الحق بن شيخة بنفس الأسماء التي شاركت في الذهاب بتنزانيا.

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وصف المباراة

طالب رضا سليم في الدقيقة الأولى بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم رفض بعد كرة مشتركة مع مدافع سيمبا.

ومرت رأسية أنتوني موديست دون خطورة في الدقيقة 11 بعد عرضية محمد هاني.

وفي الدقيقة 22 سجل الفرنسي هدف التقدم للأهلي لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل على حسين الشحات صاحب التمريرة الحاسمة.

وبدأ لاعبو سيمبا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الاستحواذ على الكرة بحثا عن التعادل.

وفي الدقيقة 35 سدد سعيدى نتيبازونكيا كرة قوية تصدى لها شوبير وتابعها تشاما وأبعدها شوبير مجددا بقدمه ومنع تقدم الضيوف.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الدقيقة 47 أرسل رضا سليم عرضية لموديست داخل منطقة الجزاء الذي مهدها لعمرو السولية وأطلق تصويبة صاروخية ارتطمت بالعارضة العلوية وسكنت الشباك معلنة الهدف الأول.

ويعد ذلك الهدف الأول للسولية بقميص الأهلي في دوري أبطال إفريقيا منذ التسجيل ضد الرجاء من علامة الجزاء في ربع نهائي 2021-22.

وتعد تلك النسخة السادسة من دوري الأبطال التي يسجل فيها السولية بقميص الأهلي.

حيث سجل من قبل في 2018 و2019 و2020 و2021 و2022 وغاب عن التسجيل في النسخة الماضية، إذا سجل هدفا في كل نسخة.

ومرت رأسية محمد عبد المنعم بعيدة عن مرمى الضيوف في الدقيقة 58.

حاول لاعبو الأهلي إضافة الهدف الثاني لكن دون أي خطورة على مرمى لكرد.

وأجرى كولر أول تغييراته في الدقيقة 86 بمشاركة الثلاثي: أفشة وكهربا وطاهر بدلا من موديست والسولية ورضا سليم.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع شارك كريم الدبيس بدلا من علي معلول.

وبعدها مباشرة احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد تدخل قوي على حسين الشحات داخل منطقة الجزاء.

وسجل كهربا الهدف الثاني من علامة الجزاء في منتصف المرمى واحتفل مع الشحات الذي خرج للعلاج، وانتهت المباراة بفوز الأهلي وتأهله.

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